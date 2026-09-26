America’s Cup Napoli, La Roche-Posay vince l’ultima regata ma Luna Rossa resta leader: classifica e risultati

La seconda giornata si chiude con il successo dei francesi davanti a Emirates Team New Zealand e Luna Rossa Senior. Gli azzurri restano saldamente al comando con 51 punti, davanti ai neozelandesi a 43 e ad Alinghi a 38.

Luna Rossa Senior chiude al comando della classifica generale anche la seconda giornata delle regate preliminari di America’s Cup a Napoli. L’ultima fleet race nel Golfo va a La Roche-Posay Racing Team, ma il terzo posto dell’AC40 italiano consente agli azzurri di salire a 51 punti e conservare la leadership.

Alle spalle di Luna Rossa, nella graduatoria provvisoria, ci sono Emirates Team New Zealand con 43 punti e Alinghi con 38.

La Roche-Posay vince l’ultima regata, Luna Rossa terza

Nella quarta e ultima prova della giornata La Roche-Posay Racing Team firma una gara autoritaria e conquista il successo davanti all’equipaggio Senior di Emirates Team New Zealand e a Luna Rossa Senior.

Quinto posto per l’AC40 Luna Rossa Youth & Women, mentre il secondo equipaggio neozelandese chiude addirittura ultimo dopo essersi imposto nella regata precedente.

Per i francesi si tratta del secondo successo della giornata. Senza la scuffia avvenuta nella prova precedente a poche centinaia di metri dal traguardo, La Roche-Posay avrebbe potuto addirittura mettere insieme tre vittorie consecutive.

New Zealand Youth & Women approfitta della scuffia francese

La terza fleet race di giornata ha regalato l’episodio più clamoroso. La Roche-Posay Racing Team era nettamente al comando e affrontava l’ultima virata con quasi 30 secondi di vantaggio, quando l’AC40 francese si è improvvisamente rovesciato.

La scuffia, la seconda in due giorni dopo quella avvenuta venerdì, ha impedito ai transalpini di completare la prova e spalancato la strada alla vittoria dell’equipaggio Youth & Women di Emirates Team New Zealand.

Seconda posizione per Luna Rossa Senior, protagonista di una rimonta dopo essere caduta dal foil nella fase iniziale della gara. Terzo l’equipaggio principale di New Zealand, mentre Luna Rossa Youth & Women ha terminato ottava.

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Il primo successo di giornata della Roche-Posay

Nella seconda gara del pomeriggio era già arrivata la prima affermazione di La Roche-Posay Racing Team. I francesi avevano condotto una prova senza errori, riscattando immediatamente la scuffia della giornata precedente.

Alle loro spalle avevano chiuso l’equipaggio principale di Emirates Team New Zealand e Alinghi.

Più complicata la prova delle due barche italiane: Luna Rossa Youth & Women quinta e Luna Rossa Senior sesta. L’equipaggio principale aveva pagato una penalità in partenza che lo aveva costretto a inseguire per tutta la regata.

Luna Rossa aveva aperto la giornata dominando

La seconda giornata era cominciata esattamente come si era conclusa la prima: con Luna Rossa Senior davanti a tutti.

Dopo una partenza equilibrata, l’AC40 italiano aveva preso progressivamente il largo diventando imprendibile per gli avversari. Secondo posto per Alinghi e terzo per GB1, mentre Luna Rossa Youth & Women aveva chiuso quarta.

Avvio particolarmente difficile, invece, per Emirates Team New Zealand: ottavo e penultimo posto per la barca principale e ultima posizione per il secondo equipaggio.

La classifica dopo la seconda giornata

Al termine delle quattro prove disputate sabato, Luna Rossa Senior guida quindi la classifica con 51 punti. Emirates Team New Zealand insegue a quota 43, mentre Alinghi occupa la terza posizione con 38.

Gli azzurri arrivano così alla giornata conclusiva della Preliminary Regatta di Napoli conservando il comando conquistato già al termine del venerdì.