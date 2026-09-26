Billie Jean King Cup, Italia eliminata in semifinale: l’Ucraina vince 2-0

Dopo i successi nelle ultime due edizioni, le azzurre di Tathiana Garbin si fermano a Shenzhen. Paolini cede nettamente a Svitolina, mentre Tyra Grant perde contro Kalinina. L’Ucraina sfiderà la Repubblica Ceca in finale.
Si ferma in semifinale il cammino dell’Italia nella Billie Jean King Cup 2026. Dopo i trionfi nelle ultime due edizioni, la Nazionale guidata da Tathiana Garbin viene eliminata dall’Ucraina, che si impone per 2-0 sul cemento indoor dello Shenzhen Bay Sports Centre.
Le azzurre non riescono così a ripetere la rimonta firmata giovedì contro la Cina. A decidere il confronto sono le vittorie di Anhelina Kalinina su Tyra Grant e di Elina Svitolina su Jasmine Paolini.
Paolini si arrende a Svitolina
Nel secondo singolare Jasmine Paolini non riesce a riaprire il tie. La 30enne di Bagni di Lucca cede a Svitolina, numero 7 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-2 in poco più di un’ora.
Per Paolini si interrompe così una serie di cinque vittorie consecutive in singolare nella competizione. L’ultima sconfitta risaliva alla semifinale del 2024 contro Iga Swiatek.
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Grant battuta da Kalinina
In apertura di giornata Garbin aveva scelto Tyra Grant, preferita a Elisabetta Cocciaretto, alle prese con problemi fisici. L’esordiente azzurra è stata però battuta da Anhelina Kalinina, consegnando all’Ucraina il primo punto della sfida.
La successiva sconfitta di Paolini ha reso inutile il doppio e chiuso il confronto sul 2-0.
Ucraina in finale contro la Repubblica Ceca
L’Ucraina conquista così il pass per la finale, dove affronterà la Repubblica Ceca, che nell’altra semifinale ha superato la Spagna.
Per l’Italia si chiude invece una striscia straordinaria dopo i titoli conquistati nelle ultime due edizioni della Billie Jean King Cup.