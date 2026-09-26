F1, Antonelli dopo Baku: “Il weekend più difficile dell’anno, abbiamo limitato i danni”

Il leader del Mondiale chiude quinto dopo essere partito dalla 16ª posizione. Restano 66 i punti di vantaggio su George Russell, vincitore in Azerbaijan. “Il passo era buono, ma siamo rimasti bloccati nel traffico”.

“Alla fine è stato il mio weekend più difficile dell’anno”. Andrea Kimi Antonelli archivia così il Gran Premio dell’Azerbaijan, chiuso al quinto posto dopo una gara in rimonta dalla 16ª posizione in griglia.

Il pilota della Mercedes, leader del Mondiale, è riuscito comunque a limitare i danni e conserva 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, vincitore della gara sul circuito cittadino di Baku.

Antonelli: “Devo accontentarmi del quinto posto”

“Dopo quello che è successo in qualifica siamo riusciti a limitare i danni, per cui devo accontentarmi di questo quinto posto”, ha spiegato Antonelli al termine della corsa.

Il ventenne emiliano ha evidenziato soprattutto il buon comportamento della Mercedes: “Il passo era davvero buono e la macchina si comportava benissimo. Purtroppo siamo rimasti bloccati nel traffico nei primi giri e su un tracciato cittadino come questo perdere tempo all’inizio ti condiziona tutto il resto della corsa”.

“Il box ha fatto un lavoro straordinario”

Antonelli ha poi ringraziato la squadra per il lavoro svolto dopo l’errore commesso durante le qualifiche, che aveva danneggiato la vettura e compromesso la sua posizione di partenza.

“Devo ringraziare immensamente i ragazzi del box: hanno fatto un lavoro straordinario per rimettere a posto la vettura dopo il mio errore di ieri in qualifica. La macchina era perfetta”, ha dichiarato a Sky Sport.

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Antonelli resta leader del Mondiale

Nonostante un fine settimana complicato, Antonelli è riuscito a raccogliere punti importanti nella corsa al titolo e mantiene il comando della classifica con 66 lunghezze di margine su Russell.

“Guardando il lato positivo, abbiamo dimostrato che il ritmo c’era e raccogliere questi punti in una giornata così complessa è fondamentale per la classifica. Ora resettiamo subito e pensiamo alla prossima gara, dove non voglio ripetere gli stessi errori”, ha concluso il pilota della Mercedes.