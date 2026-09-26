NBA, Stephen Curry rinnova con Golden State: accordo biennale da 116 milioni di dollari

Il 38enne prolunga il legame con i Warriors e si avvicina a chiudere la carriera nella Baia. Nell’intesa anche una player option per il 2028-29, quando Curry avrà 40 anni.

Stephen Curry e i Golden State Warriors avanti insieme. Il 38enne play-guardia originario di Akron ha raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con la franchigia con cui ha trascorso tutta la propria carriera NBA.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, l’intesa prevede un biennale da complessivi 116 milioni di dollari, poco meno di 100 milioni di euro, con una player option per la stagione 2028-29.

Curry non sarà free agent a fine stagione

Il nuovo accordo evita così a Curry di diventare free agent al termine della stagione. Nell’estate del 2028 sarà poi il giocatore a poter decidere se esercitare l’opzione e restare per un’ulteriore annata a Golden State, quando avrà 40 anni.

Secondo quanto riportato, Curry avrebbe inoltre accettato circa 17 milioni di euro in meno rispetto alla cifra massima che avrebbe potuto ottenere, permettendo alla franchigia di conservare maggiore spazio salariale.

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Dunleavy: “Rappresenta tutto ciò che vogliamo essere”

Il general manager dei Warriors Mike Dunleavy ha accolto con entusiasmo il rinnovo: “Non potremmo essere più entusiasti di aver raggiunto un accordo con Stephen e di prolungare la sua storica carriera con i Warriors. Stephen rappresenta tutto ciò che questa organizzazione aspira a incarnare”.

Diciottesima stagione con Golden State

Scelto con la settima chiamata al Draft 2009, Curry si prepara a iniziare la sua 18ª stagione con Golden State.

Con la maglia dei Warriors ha conquistato sei titoli di Conference e quattro anelli NBA. Il nuovo accordo rafforza ulteriormente la possibilità che Curry possa chiudere la carriera con l’unica franchigia della sua esperienza professionistica.