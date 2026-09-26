Formula 1, GP Azerbaijan: Russell vince davanti a Verstappen, Antonelli quinto

Il britannico della Mercedes conquista l’ottava vittoria in carriera e riduce a 66 punti il distacco dal leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli. Hadjar completa il podio, Leclerc quarto e Hamilton sesto.

George Russell completa il suo weekend perfetto e conquista il Gran Premio dell’Azerbaijan. Dopo la pole position ottenuta in qualifica, il pilota della Mercedes si impone anche in gara a Baku, centrando l’ottava vittoria della carriera.

Alle sue spalle chiude Max Verstappen, protagonista di un ultimo assalto che ha messo pressione al britannico fino al traguardo. Terza posizione per Isack Hadjar, che al rientro porta la seconda Red Bull sul podio e conquista il terzo piazzamento tra i primi tre della propria carriera.

Antonelli rimonta fino al quinto posto

Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale, riesce a limitare i danni dopo la difficile qualifica che lo aveva costretto a partire dalle retrovie. L’italiano risale fino alla quinta posizione, ma vede Russell ridurre il distacco in classifica generale a 66 punti.

La Mercedes raccoglie così una vittoria e un quinto posto al termine di un fine settimana dai due volti per i suoi piloti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Ferrari fuori dal podio: Leclerc quarto, Hamilton sesto

Ancora una gara senza podio per la Ferrari. Charles Leclerc conclude quarto, appena alle spalle di Hadjar, mentre Lewis Hamilton chiude in sesta posizione.

A completare la top ten sono Arvid Lindblad con la Racing Bulls, le due Haas di Esteban Ocon e Oliver Bearman e la Williams di Carlos Sainz.

Russell: “Sto tornando il vero me stesso”

Al termine della gara Russell ha celebrato il successo sottolineando anche il duello finale con Verstappen: “È fantastico tornare sul gradino più alto del podio. La prima parte di gara è sembrata un po’ una gita di piacere, ma quando mi sono trovato Verstappen dietro sapevo che non sarebbe stata semplice”.

Il britannico ha poi parlato del proprio momento di forma: “Sto adottando un nuovo stile di guida, dopo la pausa mi sento sempre più forte di gara in gara. Sto tornando il vero me stesso”.

Sulla corsa al titolo contro Antonelli, Russell ha ribadito la propria strategia: “Voglio vincere ogni gara. Il mio compagno di squadra sta facendo una stagione fantastica senza errori. Stiamo arrivando al momento decisivo, devo concentrarmi solo su me stesso”.

Il Mondiale tornerà subito in pista la prossima settimana con il Gran Premio della Malesia.