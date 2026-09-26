Pallanuoto, World Cup 2027: Coimbra, Istanbul e Atene sedi. In palio i primi pass per Los Angeles 2028

World Aquatics ha ufficializzato le tre città che ospiteranno la competizione. La fase femminile partirà a dicembre in Portogallo, quella maschile a gennaio in Turchia. Final Eight ad Atene dal 24 al 28 febbraio: le vincitrici conquisteranno la qualificazione olimpica.

Coimbra, Istanbul e Atene ospiteranno la World Cup 2027 di pallanuoto. World Aquatics ha annunciato le tre sedi della competizione, che culminerà con le Final Eight maschili e femminili nella capitale greca, dove saranno assegnati i primi pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

L’edizione 2027 prenderà in realtà il via già nel dicembre 2026. Ad aprire il programma sarà Coimbra, in Portogallo, con il torneo femminile di Divisione 2 dal 6 al 13 dicembre e quello di Divisione 1 dal 14 al 19 dicembre.

A Istanbul le due divisioni maschili

Successivamente l’attenzione si sposterà su Istanbul. Le migliori nazionali maschili inizieranno il proprio cammino nella Divisione 1, in programma dall’11 al 16 gennaio 2027.

Dal 18 al 24 gennaio toccherà invece alla Divisione 2. I calendari completi delle competizioni maschili e femminili saranno definiti dopo la chiusura delle iscrizioni alla Divisione 2, fissata per il 12 ottobre.

Final Eight ad Atene e qualificazione a Los Angeles 2028

Dopo l’esperienza delle finali disputate a Sydney lo scorso luglio, quando per la prima volta i tornei maschile e femminile si sono svolti insieme nella stessa città, il format verrà riproposto ad Atene dal 24 al 28 febbraio.

Le migliori squadre del mondo si contenderanno il titolo nelle Final Eight e soprattutto un posto ai Giochi di Los Angeles: soltanto la nazionale vincitrice della medaglia d’oro nel torneo maschile e quella campione nel femminile otterranno la qualificazione a LA28.

Le squadre da battere saranno la Grecia, campione in carica tra gli uomini, e gli Stati Uniti nel torneo femminile.

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Il regolamento della World Cup 2027

Le prime due classificate della Divisione 2 accederanno direttamente alle Final Eight di Atene.

La Divisione 1 è invece composta da otto nazionali: le prime sette del ranking World Aquatics aggiornato al 30 agosto 2026, alle quali si aggiunge la vincitrice della Divisione 2 dell’edizione precedente.

Nel torneo femminile di Divisione 1 saranno presenti Australia, Spagna, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Russia e Stati Uniti.

Nel maschile parteciperanno invece Grecia, Croazia, Spagna, Ungheria, Italia, Montenegro, Serbia e Stati Uniti.

Come si comporranno le Final Eight

Dalle competizioni di Divisione 1 si qualificheranno cinque squadre per ciascun torneo. A queste si aggiungeranno le due provenienti dalla Divisione 2 e la Grecia in qualità di Paese ospitante, formando così il gruppo delle otto partecipanti alle finali.

La classifica conclusiva della World Cup 2027 avrà inoltre un altro peso importante: servirà a determinare il seeding per i Campionati Mondiali di Nuoto 2027 a Budapest.