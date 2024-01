Semifinale Perugia-Milano in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia maschile 2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Sir Susa Vim Perugia-Allianz Milano, semifinale della Coppa Italia Superlega 2024 di volley maschile. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, dopo aver superato Modena, vogliono un altro successo per passare il turno e provare a difendere il trofeo vinto lo scorso anno. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Roberto Piazza, capace di superare al tie-break Piacenza ed ora a caccia di un’altra grande prestazione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 18.30 di sabato 27 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale Perugia-Milano della Coppa Italia Superlega 2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La semifinale Perugia-Milano della Coppa Italia Superlega 2024 di volley è visibile in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.