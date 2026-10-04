Italiani Cadetti 2026, domenica gran finale ad Agropoli: titoli e Trofeo per Regioni in diretta su Sportface TV

Ultima giornata di gare ad Agropoli per i Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti e Cadette 2026. Dopo lo spettacolo del sabato, oggi lo stadio Raffaele Guariglia ospiterà le prove decisive della rassegna tricolore U16, con numerosi titoli ancora da assegnare e soprattutto con la corsa al Trofeo per Regioni pronta a entrare nel vivo. Il programma prenderà il via alle 8.30 e sarà possibile seguire tutte le gare in diretta su Sportface TV, attraverso Atletica Italiana TV.

Ostacoli, 300 metri e concorsi: mattinata subito intensa

Si comincia alle 8.30 con il discoro Cadetti, seguito alle 9.20 dalle finali B e A due 300 ostacoli Cadette e alle 9.40 da quelle maschili. Alle 10.00 spazio all’alto Cadette, mentre alle 10.10 e alle 10.30 toccherà alle finali dei 300 metri, rispettivamente femminili e maschili.

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Il programma proseguirà alle 10.55 con i 1200 siepi Cadetti, alle 11.00 con il disco Cadette e alle 11.05 con il lungo Cadetti. Alle 11.20 sarà poi il momento dei 1200 siepi Cadette.

Mezzofondo e staffette per chiudere il weekend tricolore

La parte conclusiva della mattinata sarà dedicata soprattutto al mezzofondo e alle staffette. Alle 11.45 scatteranno le serie dei 1000 metri Cadetti, mentre alle 12.05 sarà la volta delle Cadette. Gran finale con le 4×100, decisive anche in ottica classifica per Regioni: le serie femminili sono previste alle 12.20, quelle maschili alle 12.40.

Saranno gli ultimi atti di una manifestazione che ha portato ad Agropoli 886 atleti e 21 rappresentative regionali, chiamante a contendersi i titoli maschile, femminile e combinato. Anche l’intera seconda giornata sarà visibile in diretta su Sportaface TV, per seguire fino all’ultima gara la corsa ai tricolori e al Trofeo per Regioni.