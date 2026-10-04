MotoGP, Marquez fa doppietta a Motegi: battuto Martin, ora il Mondiale è a soli due punti

Marc Marquez completa un weekend perfetto a Motegi e riapre definitivamente il Mondiale di Moto GP. Dopo il successo nella Sprint del sabato, il pilota Ducati si è imposto anche nella gara lunga del Gran Premio del Giappone 2026, centrando la sesta vittoria stagionale e la quinta doppietta dell’anno. Il catalano ha preceduto Jorge Martin e Marco Bezzecchi, portandosi ad appena due punti dal leader del campionato.

Marquez piega Martin con un ritmo impressionante

La sfida per la vittoria si è decisa a 14 giri dalla fine, quando Marquez ha trovato il sorpasso decisivo su Martin. Da quel momento il nove volte campione del mondo ha imposto un ritiro che il rivale dell’Aprilia non è più riuscito a sostenere, chiudendo con 1″363 di vantaggio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Per Marquez si tratta della 79esima vittoria in top class e della 105esima complessiva nel motomondiale. alle spalle dei primi due, Bezzecchi ha completato il podio, ma ha dovuto difendersi fino all’ultimo da uno scatenato Enea Bastianini, quarto per appena 78 millesimi.

Mondiale riaperto: Martin conserva appena due punti

Pià staccati tutti gli altri protagonisti. Raul Fernandez ha chiuso quinto davanti ad Ai Ogura e Pedro Acosta, mentre Francesco Bagnaia non è andato oltre l’ottava posizione, a oltre venti secondi dal vincitore. Completano la top ten Fermin Aldeguer e Luca Marini.

Ma il dato più importante riguarda la classifica iridata: Martin resta al comando, ma ora conserva appena due punti di vantaggio su Marquez. Bezzecchi è invece terzo a 49 lunghezze. Dopo motteggi, dunque, la lotta per il titolo si fa incandescente, con Marquez che ha completato la rimonta riaprendo il Mondiale.