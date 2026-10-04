ATP Tokyo 2026, Bolelli e Vavassori a caccia della finale: sfida a Krajicek-Mektic

Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano in campo all’ATP 500 di Tokyo con un obiettivo chiaro: conquistare un posto in finale. La coppia azzurra, testa di serie numero uno del tabellone di doppio, affronterà domani il duo formato da Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektic, accreditato della quarta testa di serie. In palio c’è l’accesso all’ultimo atto del torneo giapponese, dove attendono già i francesi Theo Arribage e Albano Olivetti.

Bolelli e Vavassori vogliono confermare il ruolo di favoriti

Gli azzurri arrivano alla semifinale con i favori del seeding e con l’ambizione di proseguire il proprio cammino fino in fondo. Dall’altra parte della rete troveranno però una coppia di grande esperienza, capace di esprimersi ad altissimo livello soprattuto nei tornei sul cemento.

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La sfida si preannuncia quindi molto equilibrata, con Bolelli e Vavassori chiamati a sfruttare al massimo il servizio e l’intesa a rete. Il match sarà il primo in programma sul campo denominato Colosseum e scatterà non prima delle 7.00 italiane.

Orario, diretta tv e streaming

La semifinale tra Bolelli/Vavassori e Krajicek/Mektic sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà invece disponibile su Sky GO, NOW e Tennis TV.

L’appuntamento è dunque fissato per domani mattina, con la coppia azzurra appronta a giocarsi un’altra finale importante sul circuito ATP. Dopo aver raggiunto il penultimo atto da testa di serie numero uno, Bolelli e Vavassori proveranno ora a rispettare il pronostico e a compiere l’ultimo passo verso il titolo di Tokyo.