F1, a Sepang partenza rimandata per condizioni meteo avverse

Tutto pronto a Sepang per il Gran Premio del Bahrain 2026, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1. La gara, inizialmente programmata per le 9.00, partirà in ritardo per via delle condizioni meteo avverse. partire davanti a tutti sarà Max Verstappen, tornato in pole position dopo 15 gare di attesa. Al suo fianco ci sarà la Ferrari di Lewis Hamilton, mentre Kimi Antonelli scatterà dalla terza casella davanti a Charles Leclerc.

Verstappen davanti, ma Ferrari e Antonelli ci credono

La griglia lascia spazio a diversi scenari. Verstappen ha ritrovato il guizzo giusto in qualifica, mentre alle sue spalle la situazione resta apertissima. Hamilton partirà dalla prima fila e proverà immediatamente a mettere pressione alla Red Bull, mentre Antonelli ha guadagnato una posizione grazie alla penalizzazione inflitta a Isack Hadjar, autore originariamente del terzo tempo. Anche Leclerc, quarto, resta piamente in corsa per giocarsi il podio.

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A complicare ulteriormente i piani dei team il meteo: Sepang resta infatti uno dei circuiti più imprevedibili sotto questo punto di vista, con il rischio di improvvisi acquazzoni, come quello che ha costretto a rinviare l’inizio della gara.

Orario, diretta TV e streaming

Il GP si disputerà sulla distanza di 56 giri. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre in streaming sarà disponibile su NOW e Sky Go. Per chi non dispone di un abbonamento, sarà possibile seguire la corsa in differita su TV8 alle 16.35, anche in streaming sul sito dell’emittente.

Tutto è quindi pronto per una gara che potrebbe pesare parecchio anche in ottica Mondiale, con Verstappen chiamato a difendere la pole e Ferrari e Mercedes pronte a sfruttare ogni occasione.