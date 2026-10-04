Judo, Scutto fa la storia: argento a Baku e quinto podio mondiale consecutivo

L’Italia scrive la storia con una grande impresa nel judo: a Baku, una grandissima Assunta Scotto ha vinto la medaglia d’argento

Impresa storica per il judo italiano ai Mondiali 2026 di Baku. Assunta Scutto conquista la medaglia d’argento nei -48 kg, firmando un primato assoluto: è la sua quinta medaglia iridata consecutiva, record mai raggiunto da nessun atleta azzurro nella disciplina. A fermare la campionessa uscente in finale è stata solo la giapponese Wakana Koga, in un combattimento tiratissimo.

Il percorso della 24enne napoletana sul tatami è stata una straordinaria dimostrazione di forza e lucidità tattica. Sorteggiata in un tabellone insidioso, Scutto ha esordito eliminando al primo turno la numero uno del ranking mondiale, la cinese Xinran Hui.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Trovato il ritmo, ha poi dominato ai limiti la turca Azak e la brasiliana Ribeiro con ippon da manuale, per poi superare in semifinale la russa Vorobeva.

Scutto ha conquistato l’argento dopo una grandissima prestazione

Arrivata in Azerbaigian dopo un’annata complessa segnata da infortuni, Scutto non aveva potuto allenarsi in settimana con il tecnico Ciano. Eppure, ha trovato la forza di andare avanti.

“Questo argento vale quanto un oro – ha dichiarato a caldo –. Sono venuta qui senza certezze e senza essere testa di serie. Sulla finale, lo stile giapponese è un gap su cui continuerò a lavorare. Koga era preparata, ma ora mi allenerò per trovare la contromossa e tornare a vincere l’oro l’anno prossimo“.

Un risultato che sa di rinascita e che proietta l’azzurra delle Fiamme Gialle verso nuovi, ambiziosi obiettivi.