Judo, Mondiali a Baku: tabelloni ostili per Scutto ed Esposito, Giuffrida guida la spedizione

I sorteggi dei Campionati del mondo di Baku di oggi delineano il cammino dei judoka azzurri verso i 15 titoli iridati in palio ed i punti per la qualificazione olimpica a Los Angeles 2028.
Scutto, Giuffrida e le donne: percorsi a ostacoli e sorteggi favorevoli
Tra le donne, la campionessa in carica Assunta Scutto parte svantaggiata nei -48 kg. Non essendo testa di serie, affronta subito la numero 1 cinese Xinran Hui. In caso di vittoria l’aspetta la kazaka Abiba Abuzhakynova agli ottavi, rievocando la passata finale. Un cammino in salita per la “Formica Atomica”, reduce da 4 podi mondiali consecutivi.
Più morbido il tabellone di Odette Giuffrida nei -52 kg. Dal vertice del seeding, la romana debutta con la brasiliana Rafaela Rodrigues per poi incrociare l’israeliana Gefen Primo. Il grande ostacolo Uta Abe presidia la parte opposta del tabellone.
Nei -57 kg Giulia Carnà rischia agli ottavi contro la croata Ana Viktoija Puljiz, mentre Carlotta Avanzato affronta un esordio insidioso nei -63 kg contro Kerem Primo, puntando poi alla polacca Szymanska. Giorgia Stangherlin, testa di serie numero 8 dei -70 kg, dovrebbe viaggiare tranquilla fino a un possibile quarto con Lara Cvjetko. Nella stessa categoria Irene Pedrotti deve superare l’inglese Petersen Pollard. Tra i massimi, Asya Tavano sfrutta il numero 5 del seeding guardando ai quarti contro la sudcoreana Heonjii Lee, mentre Erica Simonetti è subito accoppiata alla giapponese Mao Arai.
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Pirelli, Esposito e il team maschile: incroci duri e l’incognita Georgia
Nel torneo maschile il numero 1 dei -100 kg Gennaro Pirelli affronta avversari insidiosi. Dopo Eich all’esordio lo attende Sherazadishvili agli ottavi, con la prospettiva dell’ucraino Savytskiy ai quarti e del georgiano Ilia Sulamanidze in semifinale.
Poca fortuna per Giovanni Esposito nei -73 kg: da numero 7 del tabellone incrocia agli ottavi il campione olimpico Hidayat Heydarov oppure il kosovaro Akil Gjakova. Nello stesso peso Leonardo Valeriani debutta con il turco Bilal Ciloglu. Passando ai -60 kg, Andrea Carlino trova un ottavo ostico col taiwanese Yung Wei Yang. Sorteggi complessi nei -66 kg con Valerio Accogli opposto all’azero Ruslan Pashayev e Matteo Piras al tagiko Nurali Emomali.
Nei -81 kg Manuel Parlati pesca il canadese numero 2 Gauthier Drapeu, mentre Antonio Esposito trova il giapponese Yuhei Oino. Kenny Komi Bedel deve superare il brasiliano Guilherme Schimidt nei -90 kg. Non il migliore nemmeno il sorteggio della prova a squadre: la formazione azzurra affronta subito la Georgia campione in carica.