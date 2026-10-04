World Cup di Trampolino, azzurri a caccia del podio: tutto in diretta su Sportface TV

Ultima giornata di gare a Riccione per la World Cup di trampolino elastico 2026. Oggi l PlayHall “Massimo Pironi” ospiterà semifinali e finali della tappa italiana di Coppa del Mondo, con il meglio del panorama internazionale pronto a contendersi i titoli. L’intera giornata sarà trasmessa in diretta su Sportface TV: si comincerà al mattino con le semifinali individuali, per poi entrare nel vivo nel pomeriggio con tutte le finali di specialità.

Semifinali al mattino, finali nel pomeriggio

Il programma scatterà alle 10.00 con le semifinali individuali maschili e femminili, in calendario fino alle 11.20. Dopo la pausa, dalle 14.00 alle 17.30, spazio alle finali che assegneranno i titoli dell’individuale maschile e femminile e del sincronizzato uomini, donne e misto.

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Il livello tecnico si preannuncia altissimo, con atleti provenienti da 30 paesi e cinque continenti e con la presenza di tutti i medaglisti olimpici di Parigi 2024. Anche questa fase decisiva sarà interamente visibile su Sportface TV.

Italia in finale con Patisso Colonna e Radaelli

Per l’Italia i riflettori saranno puntati soprattutto su Samuele Patisso Colonna e Letizia Radaelli, qualificati alla finale del sincronizzato misto dopo l’ottima prova nella giornata inaugurale. Saranno lo a rappresentare gli azzurri nella sessione di oggi.

Nelle qualifiche individuali Radaelli ha invece sfiorato l’accesso alla semifinale, mentre nel sincronizzato maschile la coppia Patisso Colonna-Marco Lavino è rimasta fuori dalla finale per un solo posto. Completava la squadra italiana Federico Tonelli. Il gran finale di Riccione promette dunque spettacolo e una concreta speranza azzurra di podio, con ogni esercizio che si potrà seguire su Sportface TV.