Europei Ciclismo: tra le donne vince Vollering, domani gran finale con gli uomini, gli orari

Europei di ciclismo 2026. Capolavoro per Demi Vollering, Elisa Longo Borghini si ferma a un soffio dal podio. Domani la prova in linea maschile.

La marcia trionfale di Demi Vollering e la resa di Kasia Niewiadoma

La nazionale olandese mantiene un dominio assoluto sulle strade slovene e conquista l’ennesima medaglia d’oro, lasciando all’Italia soltanto una grande illusione finale. La gara femminile ha confermato le previsioni della vigilia lungo i 130 chilometri tracciati tra Ljubljana e Sencur.

La corsa è esplosa definitivamente sulla salita di Mozjanca, uno strappo selettivo con pendenze che sfiorano il 13.5%. Proprio su quelle rampe Demi Vollering ha deciso di fare il vuoto. Inizialmente Kasia Niewiadoma ha provato a resistere, rimanendo incollata alla ruota della fuoriclasse orange. La resistenza della polacca è durata poco: il passo imposto dalla campionessa del mondo era semplicemente insostenibile. L’olandese ha poi affrontato la discesa prendendosi rischi enormi, sfiorando persino la ghiaia a bordo strada per colpa di una curva calcolata male. Un brivido che non ha rallentato la sua cavalcata solitaria verso il traguardo. Alle sue spalle si è formato un gruppetto inseguitore, ma l’assenza di accordo ha favorito la battistrada, che ha tagliato la linea d’arrivo fermando il cronometro sul tempo di 3:10:33. Per l’Olanda arriva il titolo continentale numero 10 su 11 edizioni disputate, mentre Vollering entra nella storia come la prima ciclista capace di vincere la rassegna europea per due anni consecutivi.

Dietro la dominatrice assoluta, la battaglia per le posizioni d’onore ha regalato un finale almeno equilibrato. La nostra Elisa Longo Borghini ha pagato l’ultima ascesa, perdendo contatto dal gruppo delle migliori. L’azzurra ha però tirato fuori un carattere immenso, stringendo i denti e riuscendo a rientrare sulle fuggitive proprio nel finale, affiancando Antonia Niedermaier, Puck Pieterse e Marlen Reusser ma riuscendo ad ottenere solo una medaglia di legno che brucia tantissimo.

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Domani la prova uomini: l’Italia spera in Ciccone e Pellizzari

Domani il gruppo maschile affronterà un percorso di 196,3 chilometri per conquistare il titolo europeo. La partenza della gara è fissata alle 12.49 da Lubiana.

Remco Evenepoel parte favorito, mentre le speranze azzurre poggiano su Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari.

Dopo un primo tratto in linea, i ciclisti entreranno a Sencur per completare 5 giri di un circuito conclusivo lungo 22 chilometri. Il momento chiave per decidere le sorti della corsa sarà la salita di Mozjanca, un’ascesa con pendenze massime del 16% posizionata a 7 chilometri dal traguardo. Superata la vetta, una discesa tecnica condurrà gli atleti verso un arrivo molto rapido, con il termine della prova stimato tra le 17.10 e le 17.58.

La diretta televisiva integrale sarà disponibile a pagamento sui canali Eurosport e sulle piattaforme streaming associate, mentre la trasmissione in chiaro andrà in onda su Rai Due a partire dalle 14 e sul portale Raiplay.