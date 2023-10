Volley, Serie A1 femminile: domani quinta giornata, spicca il big match Scandicci-Conegliano

Il campionato di Serie A1 di volley femminile torna in campo domani, mercoledì 1 novembre, per la quinta giornata del girone d’andata. L’attenzione degli appassionati sarà inevitabilmente monopolizzata dal big match in onda su Rai Sport alle ore 20.30 tra la Savino Del Bene Scandicci, al momento seconda con 10 punti, e la Prosecco Doc Imoco Conegliano, reduce dal successo in Supercoppa Italiana e un punto dietro con una partita in meno. Alla stessa ora, in un PalaFacchetti già sold-out, in programma anche la sfida tra la Volley Bergamo 1991 e l’Allianz Vero Volley Milano, entrambe in cerca di un successo per cancellare i risultati del weekend, e lo scontro tra Wash4Green Pinerolo e UYBA Volley Busto Arsizio.

Ad aprire la giornata di volley a Palazzo Wanny, alle ore 16 su Sky Sport Arena, Il Bisonte Firenze ospita la Roma Volley Club, rimasta a riposo nel fine settimana. Un’ora più tardi la Megabox Ond. Savio Vallefoglia avrà invece l’obbligo di reagire allo 0-3 subito in casa domenica scorsa affrontando ancora tra le mura amiche un’altra formazione piemontese, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Alle 18, infine, la capolista Igor Gorgonzola Novara proverà a fare cinque su cinque contro l’Itas Trentino, ancora a zero punti, mentre al PalaRadi la TrasportiPesanti Casalmaggiore accoglierà l’Honda Olivero S.Bernardo Cuneo.