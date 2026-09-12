MotoGP San Marino, Marc Marquez vince la Sprint a Misano: Bezzecchi secondo, Martin terzo

Lo spagnolo della Ducati supera il poleman Bezzecchi in curva 1 e conduce fino al traguardo. Jorge Martin completa il podio e resta leader del Mondiale, ma Marquez si porta a -14. Domani l’azzurro dell’Aprilia scatterà ancora dalla pole.

Marc Marquez conquista la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Misano lo spagnolo della Ducati precede Marco Bezzecchi e Jorge Martin, riducendo ulteriormente il distacco dalla vetta della classifica.

Marquez ha costruito il successo subito dopo il via, superando alla prima curva Bezzecchi, partito dalla pole position, e mantenendo poi il comando fino alla bandiera a scacchi.

Marquez davanti, Bezzecchi chiude a poco più di un secondo

Il pilota Ducati completa la gara breve in 19’48”519, alla media di 166,4 km/h. Bezzecchi prova a restargli vicino ma chiude secondo a 1”068.

Terza posizione per Jorge Martin con l’Aprilia, staccato di 3”538. Lo spagnolo conserva la leadership del Mondiale, ma vede avvicinarsi entrambi i rivali: Marquez è ora a -14 punti, Bezzecchi a -22.

Di Giannantonio quarto, Bagnaia fuori dalla top 10

Ai piedi del podio termina Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, davanti ad Alex Marquez e Pedro Acosta.

Settimo Raul Fernandez, seguito da Fermin Aldeguer, Luca Marini e Johann Zarco, che completa la top ten.

Gara più difficile per Francesco Bagnaia, che conclude al tredicesimo posto, alle spalle anche di Franco Morbidelli.

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MotoGP San Marino, l’ordine d’arrivo della Sprint

1. Marc Marquez (ESP) Ducati – 19’48”519

2. Marco Bezzecchi (ITA) Aprilia – +1”068

3. Jorge Martin (ESP) Aprilia – +3”538

4. Fabio Di Giannantonio (ITA) Ducati – +3”968

5. Alex Marquez (ESP) Ducati – +4”348

6. Pedro Acosta (ESP) KTM – +6”944

7. Raul Fernandez (ESP) Aprilia – +7”707

8. Fermin Aldeguer (ESP) Ducati – +8”832

9. Luca Marini (ITA) Honda – +11”712

10. Johann Zarco (FRA) Honda – +14”534

Domani Bezzecchi parte dalla pole

Il risultato della Sprint non cambia la griglia della gara lunga di domani. Bezzecchi scatterà ancora dalla pole position grazie all’1’29”982 firmato nelle qualifiche.

Al suo fianco in prima fila ci saranno Marc Marquez, secondo a 198 millesimi, e Fermin Aldeguer, terzo a 368 millesimi.

La seconda fila sarà composta da Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin e Luca Marini, mentre Pedro Acosta, Franco Morbidelli e Alex Marquez occuperanno la terza.

La griglia di partenza del GP di San Marino

1ª fila

1. Marco Bezzecchi (ITA) – Aprilia – 1’29”982

2. Marc Marquez (ESP) – Ducati – 1’30”180

3. Fermin Aldeguer (ESP) – Ducati – 1’30”350

2ª fila

4. Fabio Di Giannantonio (ITA) – Ducati – 1’30”386

5. Jorge Martin (ESP) – Aprilia – 1’30”569

6. Luca Marini (ITA) – Honda – 1’30”609

3ª fila

7. Pedro Acosta (ESP) – KTM – 1’30”640

8. Franco Morbidelli (ITA) – Ducati – 1’30”643

9. Alex Marquez (ESP) – Ducati – 1’30”696

4ª fila

10. Raul Fernandez (ESP) – Aprilia – 1’30”853

11. Johann Zarco (FRA) – Honda – 1’30”887

12. Pol Espargaro (ESP) – KTM – 1’31”180

La Sprint consegna quindi a Marquez un successo importante nella corsa al titolo, ma domani sarà ancora Bezzecchi a partire davanti a tutti nella gara principale di Misano.