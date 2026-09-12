F1, GP Madrid: Norris in pole per 11 millesimi su Antonelli, Verstappen terzo

Il britannico della McLaren firma l’1’31”824 e beffa di appena 0”011 il leader del Mondiale. Hamilton quarto davanti a Leclerc, Russell sesto. Domani gara alle 15.

Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio di Madrid 2026 di Formula 1. Il britannico della McLaren, rimasto lontano dalle prime posizioni per buona parte del weekend, trova il giro perfetto nel momento decisivo e ferma il cronometro sull’1’31”824.

Alle sue spalle, per appena 11 millesimi, c’è Andrea Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale porta la Mercedes in prima fila ma manca per un soffio una pole che sembrava alla sua portata dopo aver comandato sia le FP2 sia le FP3.

Norris beffa Antonelli, Verstappen in seconda fila

Max Verstappen ottiene il terzo tempo con la Red Bull, chiudendo a 140 millesimi da Norris. L’olandese scatterà così dalla seconda fila accanto a Lewis Hamilton.

Il britannico della Ferrari, protagonista in qualifica dopo l’incidente accusato nelle terze libere, chiude quarto a +0”189, dopo aver anche accarezzato la possibilità di conquistare la prima pole position con la Rossa.

Subito dietro l’altra Ferrari di Charles Leclerc, quinto ad appena sei millesimi dal compagno di squadra.

Russell sesto, Piastri solo settimo

Il sesto posto di George Russell può pesare nella corsa al Mondiale, soprattutto considerando la seconda posizione ottenuta dal compagno di squadra Antonelli.

Settimo Oscar Piastri con l’altra McLaren, seguito da Liam Lawson su Red Bull. Completano la top 10 Franco Colapinto con l’Alpine e Arvid Lindblad con la Racing Bulls.

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GP Madrid 2026, la griglia di partenza

1. Lando Norris – McLaren

2. Kimi Antonelli – Mercedes

3. Max Verstappen – Red Bull Racing

4. Lewis Hamilton – Ferrari

5. Charles Leclerc – Ferrari

6. George Russell – Mercedes

7. Oscar Piastri – McLaren

8. Liam Lawson – Red Bull Racing

9. Franco Colapinto – Alpine

10. Arvid Lindblad – Visa CashApp Racing Bulls

11. Nico Hulkenberg – Audi

12. Gabriel Bortoleto – Audi

13. Esteban Ocon – Haas F1 Team

14. Pierre Gasly – Alpine

15. Yuki Tsunoda – Visa CashApp Racing Bulls

16. Alex Albon – Williams

17. Carlos Sainz – Williams

18. Fernando Alonso – Aston Martin

19. Sergio Perez – Cadillac

20. Valtteri Bottas – Cadillac

21. Oliver Bearman – Haas F1 Team

22. Lance Stroll – Aston Martin*

*Stroll penalizzato per cambio motore.

Domani la gara alle 15

Il Gran Premio di Madrid entrerà nella sua fase decisiva domani, domenica 13 settembre, con la gara in programma alle ore 15.

Norris partirà davanti a tutti, ma i distacchi ridottissimi delle qualifiche lasciano aperta la battaglia: Antonelli scatterà al suo fianco, Verstappen è subito dietro e le due Ferrari occuperanno la quarta e la quinta casella della griglia.