Ciclismo: a Izagirre il Memorial Pantani, Van Kerckhove domina in Lunigiana – gli highlights

Un sabato intenso sulle strade italiane, deciso in volta con la vittoria di Ion Izagirre e la conferma di Seff Van Kerckhove.
Izagirre beffa Giulio Pellizzari al Pantani
La 23ª edizione del Memorial Pantani si chiude con uno sprint a 4 a Cesenatico, al termine di 192.5 chilometri di gara. Lo spagnolo Ion Izagirre ha la meglio, bruciando un combattivo Giulio Pellizzari, piazzato al 2° posto, e il danese Mikkel Frølich Honoré. Resta giù dal podio Michael Storer, vincitore uscente, che finisce 4°.
La corsa si infiamma da subito, visto che dopo 11 chilometri scatta una fuga di 6 uomini che tocca un margine di 4’14”, prima del rientro del plotone. Ai 78 chilometri dall’arrivo allunga Storer, portandosi dietro un gruppetto con Pellizzari. L’azione chiave nasce però sul Muro di via Felloniche, a 50 chilometri dal traguardo. L’azzurro alza il ritmo trascinando con sé Storer, Honoré e Izagirre. I battistrada trovano un buon accordo gestendo 1 minuto sul gruppo inseguitore. Pellizzari mostra una gamba preziosa per Montreal, gara su cui c’è attesa anche per Giulio Ciccone, che ammette candidamente: “Non so cosa aspettarmi ma la forma è buona”. Alla fine, sul traguardo romagnolo, l’azzurro cede allo spunto veloce del portacolori della Cofidis. Da segnalare anche l’ottimo 8° posto di Antonio Tiberi.
De Smet vince l’ultima, a Van Kerckhove il Giro
La 50ª edizione del Giro della Lunigiana fa i conti con un maltempo pesante. Le forti precipitazioni costringono gli organizzatori a cancellare le prime tappe e la corsa si sviluppa in una forma decisamente ridotta. Sull’ultimo traguardo di Casano di Luni fa festa Vic De Smet. Il ciclista belga si impone in volata, lasciandosi alle spalle Brandon Fedrizzi, lo sloveno Gal Stare, Luca Gugnino e il campione italiano in carica Enrico Andrea Balliana.
In classifica generale esulta ancora una volta Seff Van Kerckhove, che porta a casa il successo finale per il 2° anno di fila. L’austriaco Michael Hettegger prova a resistere fino all’ultimo, ma si arrende staccato di soli 2 secondi. A chiudere il podio generale troviamo proprio il vincitore di tappa De Smet al 3° posto.
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