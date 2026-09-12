Vuelta 2026, Landa vince la ventesima tappa: Mas difende la maglia rossa

Il basco della Soudal Quick-Step stacca tutti nel finale della La Calahorra-Collado del Alguacil. Johannessen secondo, Debruyne terzo. Enric Mas guadagna ancora su Roglic e si presenta all’ultima tappa con 2’15” di vantaggio.
Mikel Landa conquista la ventesima e penultima tappa della Vuelta a España 2026. Il corridore basco della Soudal Quick-Step si impone per distacco nella La Calahorra-Collado del Alguacil di 187 chilometri, trovando il diciassettesimo successo della carriera tra i professionisti.
Alle sue spalle chiude il norvegese Tobias Johannessen della Uno-X Mobility, staccato di 47”, mentre il belga Ramses Debruyne dell’Alpecin-Premier Tech completa il podio a 1’27”.
Landa fa la differenza nel finale
La tappa si accende molto prima della fase decisiva, con il gruppo già frazionato a circa cento chilometri dal traguardo tra attacchi e continui cambi di scenario.
Nel finale restano in tre a giocarsi il successo, ma Landa trova l’azione decisiva e riesce a staccare i rivali, arrivando da solo al traguardo.
Buona anche la prova degli italiani: Walter Calzoni chiude nono a 4’48”, mentre Lorenzo Fortunato è decimo a 4’53”.
Mas guadagna ancora su Roglic
Giornata di gestione per la maglia rossa Enric Mas, che riesce comunque a guadagnare qualche altro secondo su Primoz Roglic.
Lo spagnolo della Movistar conserva così 2’15” di vantaggio sullo sloveno della Red Bull-Bora-Hansgrohe e si presenterà domani a Granada per l’ultima tappa con la possibilità di conquistare la prima Vuelta della carriera.
Terzo nella generale resta l’austriaco Felix Gall, a 2’44” da Mas, mentre Richard Carapaz è quarto con un ritardo di 6’54”.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Vuelta 2026, l’ordine d’arrivo della 20ª tappa
1. Mikel Landa (ESP) Soudal Quick-Step – 4h58’01”
2. Tobias Johannessen (NOR) Uno-X Mobility – +47”
3. Ramses Debruyne (BEL) Alpecin-Premier Tech – +1’27”
4. Pau Miquel Delgado (ESP) – +3’00”
5. Urko Berrade Fernandez (ESP) – +4’12”
6. Jan Hirt (CZE) – +4’18”
7. Jorgen Nordhagen (NOR) – +4’35”
8. Sepp Kuss (USA) – stesso tempo
9. Walter Calzoni (ITA) – +4’48”
10. Lorenzo Fortunato (ITA) – +4’53”
Classifica generale: Mas in maglia rossa
1. Enric Mas (ESP) Movistar – 70h56’58”
2. Primoz Roglic (SLO) Red Bull-Bora – +2’15”
3. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM – +2’44”
4. Richard Carapaz (ECU) – +6’54”
5. Sepp Kuss (USA) – +8’45”
6. Oscar Onley (GBR) – +9’28”
7. Jakob Omrzel (SLO) – +10’38”
8. Clément Berthet (FRA) – +11’41”
9. Cristian Rodriguez (ESP) – +11’59”
10. Harold Tejada (COL) – +14’40”
Classifica a punti
1. Wout van Aert (BEL) Visma-Lease a Bike – 326 punti
2. Matthew Brennan (GBR) Visma-Lease a Bike – 239
3. Alessandro Romele (ITA) XDS Astana – 171
Classifica scalatori
1. Santiago Buitrago (COL) Bahrain-Victorious – 78 punti
2. Wout van Aert (BEL) Visma-Lease a Bike – 62
3. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X Mobility – 36
Classifica giovani
1. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos – 71h06’26”
2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain-Victorious – +1’10”
3. Leo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM – +17’24”
La Vuelta 2026 si chiuderà dunque domani a Granada, con Mas chiamato a difendere il vantaggio accumulato su Roglic nell’ultima giornata della corsa spagnola.