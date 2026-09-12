Ultimate Championship: Jacobs non centra la finale, Pernici brilla

La seconda serata dell’Ultimate Championship di Budapest regala un susseguirsi frenetico di verdetti spietati sulla pista ungherese. Tra delusioni azzurre e prestazioni assolute, la rassegna conferma un format agonistico senza respiro.
Sprint implacabile: Jefferson-Wooden da urlo, Jacobs e Dosso fuori dai giochi
Il ritorno in pista di Lamont Marcell Jacobs finisce subito nella semifinale dei 100 metri. L’olimpionico azzurro, al rientro dopo l’infortunio degli Europei, manca di brillantezza e taglia il traguardo settimo in 10.20, salutando la competizione.
Stesso epilogo per Zaynab Dosso, sesta nella prova femminile con un opaco 11.26. A rubare la scena mondiale ci pensa una formidabile Melissa Jefferson-Wooden, che fa il vuoto con un’accelerazione brutale e vince la finale in 10.62. La statunitense piazza la miglior prestazione mondiale stagionale, rifilando 12 centesimi a Julien Alfred. Tra gli uomini, invece, vince Bendarek con il tempo di 9″85. Lo statunitense batte il campione del mondo.
Un’altra scossa pazzesca arriva dai 400 metri maschili, dove Busang Collen Kebinatshipi distrugge gli avversari in 43.39. Il ragazzo del Botswana sigla il record nazionale e semina calibri pesanti come Rai Benjamin. Nessuna sorpresa invece nelle eliminatorie dei 400 ostacoli: Karsten Warholm passa agile in 47.68, imitato da Alison dos Santos in 47.25, mentre l’azzurra Ayomide Folorunso saluta definitivamente la rassegna piazzandosi sesta in 54.57.
Pernici strappa il pass, brivido Tentoglou e capolavoro Kitaguchi
L’unico vero sorriso per l’Italia lo regala Francesco Pernici negli 800 metri. Il mezzofondista corre una semifinale tatticamente perfetta e si prende la finale chiudendo secondo in 1:43.80 alle spalle di Mark English.
Non riesce la stessa magia a Eloisa Coiro nella gara per le medaglie: la romana combatte ma finisce sesta in 1:58.59, costretta ad arrendersi al ritmo indiavolato della svizzera Audrey Werro, padrona dell’oro in 1:55.88.
Grande spettacolo arriva dalle pedane, dove il salto in lungo vive un finale combattutissimo. Miltiadis Tentoglou si assicura la vittoria grazie al 8.35 saltato al secondo turno, ma ringrazia la fortuna quando il bulgaro Bozhidar Saraboyukov atterra a 8.34, mancando il clamoroso sorpasso per appena 1 centimetro.
Poca storia nel giavellotto: Haruka Kitaguchi spara subito l’attrezzo a 68.92, stampa il record giapponese e spegne le ambizioni della cinese Ziyi Yan. A chiudere il cerchio dei titoli ci pensano l’americana Sandi Morris, che vince l’asta a quota 4.90, la dominicana Marileidy Paulino, leader dei 400 metri in 49.07, e la polacca Klaudia Kazimierska, spietata nello sprint finale dei 1500 metri vinto in 3:57.55.