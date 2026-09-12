Beach soccer femminile, Italia in finale agli Europei: battuta l’Ucraina, ora la Spagna

La Nazionale italiana ha superato l’Ucraina agli Europei di beach soccer femminile, vincendo la semifinale sulla sabbia di Viareggio. Le azzurre si preparano ora alla partita decisiva per il titolo.

Da Galloni a Vecchione: l’Italia supera l’Ucraina

L’Italia ha archiviato la pratica Ucraina con un netto 4-1, confermando la sua solidità e ottenendo con merito il passaggio del turno. Sulla sabbia toscana, la squadra del commissario tecnico Emiliano Del Duca ha sbloccato subito l’incontro grazie alla rete del portiere Martina Galloni. Il vantaggio azzurro è durato però poco, perché appena due minuti dopo le avversarie hanno pareggiato i conti con Kiplachenko. Nonostante l’imprevisto, la nostra formazione ha mantenuto la calma, continuando a costruire gioco. La vera differenza è emersa nella ripresa. A metà frazione l’attaccante Roberta Illiano ha riportato avanti le compagne, mettendo in discesa la gara. Quando mancavano 47 secondi alla sirena del periodo, Erika Veglio ha segnato la rete del tris che ha chiuso gli spazi alle gialloblù. Nel terzo e ultimo tempo, le nostre azzurre hanno gestito il campo senza subire in alcun modo la pressione avversaria. Ci ha pensato poi la centrocampista Fabiana Vecchione a siglare l’ultimo gol nelle battute iniziali, mettendo in cassaforte un successo che certifica la crescita di questa disciplina in campo femminile.

La finale contro la Spagna e le attese di Del Duca

Adesso ogni pensiero è rivolto all’atto conclusivo del torneo. Domani, domenica 13 settembre, sempre nell’impianto in provincia di Lucca, la Nazionale scenderà di nuovo in campo per affrontare la Spagna.

Le iberiche hanno ottenuto il pass per la finalissima battendo il Portogallo con un chiaro 5-2. Si prospetta una gara molto equilibrata. Le due squadre si sono già incrociate durante la fase a gironi, una partita in cui l’Italia ha ottenuto la vittoria al termine di un’ottima rimonta. Tuttavia, il ricordo va inevitabilmente a quattro anni fa. Nell’ultima finale europea giocata dalla nostra squadra, furono proprio le spagnole a vincere per 2-0, portandosi a casa il trofeo.

Oggi il gruppo azzurro è però cambiato, in queste uscite è sembrato sicuro dei propri mezzi e deciso a prendersi la rivincita davanti ai nostri tifosi.

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