Scherma, la festa di Roma e il torneo al PalaFlorio – gli highlights

Oggi le pedane italiane ci hanno regalato una bella giornata di sport. Qui trovi gli highligts ed i replay dei due eventi di oggi, con le immagini salienti disponibili sulla nostra piattaforma SportfaceTV.

Bari, Florio e Iandolo in gara nel circuito FIE

In Puglia, il PalaFlorio di Bari ha ospitato la prima competizione internazionale della stagione. Oggi, sabato 12 settembre, si è disputata la tappa del circuito Satellite FIE di fioretto maschile. Hanno partecipato 88 tiratori arrivati da 20 nazioni. L’Italia padrona di casa ha schierato 20 atleti, tra cui spiccavano i 2 pugliesi Francesco Florio e Francesco Pio Iandolo.

La giornata in pedana è iniziata presto, con i gironi al via alle ore 9.00. Il momento più atteso è arrivato nel tardo pomeriggio, con le finali scattate alle ore 17.00. L’organizzazione, affidata all’Olympia Fencing Club foggiano e al Club Scherma Bari, ha allestito il palazzetto inserendo luci e musica per ricreare un clima degno di una grande rassegna.

La gara ha segnato anche l’esordio stagionale della tv federale, con il collegamento alle ore 16.55 su SportfaceTV, la nostra piattaforma dove adesso potete recuperare tranquillamente tutte le sintesi.

Roma, la magia del Pantheon con il commento di Novella Calligaris

La capitale ha fatto da cornice all’edizione numero 16 di “A fil di Spada” un appuntamento che celebra la disciplina in un modo molto aperto e soprattutto non agonistico.

In piazza della Rotonda, proprio sotto al Pantheon, si è tenuta la manifestazione organizzata dall’Accademia d’Armi Musumeci Greco 1878 in stretta collaborazione con FederScherma. Più che una gara, è stata una bella esibizione dedicata a chiunque avesse voglia di tirare, dai semplici dilettanti ai campioni.

La pedana ha visto alternarsi atleti olimpici, schermidori non vedenti e ragazzi paralimpici in carrozzina, ribadendo l’apertura totale di questo sport verso chiunque. I presenti hanno assistito agli assalti con la telecronaca sui nostri canali SportfaceTV.

Negli anni scorsi, su questa pedana, avevano già tirato icone come Valentina Vezzali, Aldo Montano, Elisa Di Francisca e Bebe Vio Grandis. La partecipazione era gratuita e spontanea: bastava presentarsi con la propria attrezzatura. Gli atleti potevano cambiarsi nella Casa Museo a pochi passi, dove nel frattempo si tenevano anche delle visite guidate.

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