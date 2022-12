Volley, Champions League femminile: Conegliano non stecca l’esordio, 3-0 al Vasas Budapest

Inizia nel migliore dei modi il cammino dell’A. Carraro Imoco Conegliano nella Pool A di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Al Pala Verde di Villorba di Treviso le ragazze di coach Santarelli dominano, come da pronostico, il Vasas Budapest 3-0 (25-15, 26-16, 25-19) ed escono vincitrici dal primo impegno europeo della stagione. Isabelle Haak chiude con 19 punti, seguita dagli 11 di De Kruijf sul boxscore.

LA PARTITA – Match indirizzato sin dalle prime battute, con la formazione ungherese mai apparsa in grado di poter neanche lontanamente impensierire le finalista della scorsa edizione della più importante manifestazione continentale. Haak e Plummer creano il primo gap tra le due squadre, mentre nella seconda parte del primo set è De Kruijf che sale in cattedra: Conegliano si aggiudica la frazione per 25-16.

Le ospiti provano a restare più in partita nel secondo set e ci riescono fino al 10-8 grazie in particolar modo a Kata Török, ma è solo questione di tempo. Il ritorno in campo di De Kruijf, ancora ben coadiuvata da un’ottima Isabelle Haak permette alle campionesse d’Italia in carica di prendere nuovamente il largo. Anche in questo caso, dopo l’utilizzo del video replay, basta la prima palla set per chiudere 25-16.

La terza frazione inizia con il primo vantaggio in assoluto da parte di Budapest, che riesce a restare davanti qualche minuto: sull’1-0, 2-1, 3-2 e 4-3. Un momento, anche questo, che dura poco. Conegliano reagisce immediatamente e crea un divario incolmabile toccando anche i sette punti di vantaggio. Un piccolo calo di concentrazione nel finale permette alle ospiti di mettere a segno quattro punti di fila e riavvicinarsi, ma finisce 25-19.