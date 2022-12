Mulhouse-Conegliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gironi Champions League femminile 2023 volley

Tutto pronto per Vero Volley Milano-SC “Prometey” Dnipro, partita valevole per la seconda giornata della Pool A di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Le venete di Daniele Santarelli, reduci dalla netta vittoria interna contro Budapest, affrontano la prima trasferta continentale della stagione. Le Pantere, reduci dal trionfo al Mondiale per club, vogliono continuare a vincere per rimanere in vetta al raggruppamento. Non parte però battuta la compagine francese, sconfitta all’esordio dalle polacche del Resovia. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 21 dicembre al Palais des Sports di Mulhouse, in Francia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Mulhouse-Conegliano della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

STREAMING E TV – La partita Mulhouse-Conegliano della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile sarà visibile in diretta streaming su Discovery +, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, la gara sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile anche per gli abbonati su Sky (e Sky Go), Dazn e Tim Vision. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione. Ad arbitrare la gara saranno il lettone Salvis Kurtiss e il belga Wim Cambré.