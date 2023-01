Conegliano-Novara in tv domani: canale, orario e diretta streaming semifinale Coppa Italia femminile 2023 volley

Manca sempre meno a Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara, semifinale della Coppa Italia A1 2023 di volley femminile: ecco, di seguito, le informazioni per seguire la partita. Le venete di Daniele Santarelli, vincitrici delle ultime tre edizioni del torneo, hanno superato ai quarti Cuneo ed ora vogliono conquistare il terzo trofeo stagionale dopo Supercoppa e Mondiale per Club. Per riuscirci, le Pantere dovranno prima superare le piemontesi di Stefano Lavarini, che hanno battuto Chieri in quattro set ed ora non vogliono fermarsi. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 18.30 di sabato 28 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Conegliano-Novara della Coppa Italia A1 2023 di volley femminile.

STREAMING E TV – La semifinale Conegliano-Novara della Coppa Italia A1 femminile 2023 di volley sarà visibile sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e il tabellone aggiornato in tempo reale per non perdersi davvero nulla.