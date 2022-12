Highlights Brescia-Reggio Emilia 84-77, basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 45

Il video con gli highlights di Brescia-Reggio Emilia, nella sfida valida come dodicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Una sfida ben gestita dagli uomini di coach Magro, che per la verità non hanno trovato grande resistenza contro una squadra in nettissima difficoltà. La formazione di coach Sakota ha provato la rimonta affidandosi alla difesa e a Vitali, non supportato da un Cinciarini decisamente in serata no, poco prolifico e falloso nei momenti chiave. 84-77 il risultato finale, settima sconfitta consecutiva per l’UNAHOTELS. Ecco quindi i momenti salienti della partita.

