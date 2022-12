Basket, Serie A1 2022/2023: continua crisi Reggio Emilia, Brescia torna alla vittoria

Brescia batte Reggio Emilia nella sfida valida come dodicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Una sfida ben gestita dagli uomini di coach Magro, che per la verità non hanno trovato grande resistenza contro una squadra in nettissima difficoltà. La formazione di coach Sakota ha provato la rimonta affidandosi alla difesa e a Vitali, non supportato da un Cinciarini decisamente in serata no, poco prolifico e falloso nei momenti chiave. 84-77 il risultato finale, settima sconfitta consecutiva per l’UNAHOTELS.

LA PARTITA – Anim apre le marcature con un gioco da tre, ma sono i padroni di casa a prendere rapidamente il comando delle operazioni, allungand con un parziale da 7-0 interrotto da Burjanadze (15-10). Odiase, poi, fa valere la sua fisicità sotto canestro e realizza tre schiacciate nel solo primo quarto, con Reggio Emilia che però rimane attaccata alla partita e si trova solo a -3 alla fine del parziale (21-18). Gli uomini di Sakota cominciano bene il secondo quarto con Nembhard e Anim, ma poi si fermano e danno spazio al parziale da 8-0 di Brescia (32-24). Il primo tempo si chiude poi con l’erroraccio di Cinciarini, che manda in lunetta Massinburg a tempo scaduto: il giocatore di Brescia fa 1/3, sbagliando anche il tap-in al volo dopo aver sbagliato l’ultimo libero (45-33).

Il terzo quarto si apre con la sfida dall’arco tra le due squadre: Gabriel (due volte) e Cournooh per Brescia, Anim e Reuvers per Reggio Emilia; partita che vede quindi i padroni di casa volare sul +16 (59-43). Coach Sakota chiede un cambio di atteggiamento da parte dei suoi, una reazione, a partire dalla difesa: situazione che si verifica, anche se l’UNAHOTELS per un paio di minuti fatica a sua volta a trovare la via del canestro. Vitali prova a suonare la carica dalla lunetta, ma Taylor firma il +13 a fine quarto (65-52).

Reggio Emilia lotta, e in avvio di ultimo quarto ritrova il -10 con Vitali, che dall’arco firma una tripla dopo il fallo in attacco di Cobbins. Akele, a sua volta, colpisce dalla distanza in un momento delicatissimo (70-59), ma a tre minuti dal termine Cinciarini commette un altro fallo su tiro da tre, mandando in lunetta Cournooh: 3/3 e 79-64 sul tabellone. Un distacco non più colmabile.