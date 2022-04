Volley, Civitanova-Trento in tv: data, orario e diretta streaming gara-5 semifinali Playoff Superlega 2022

by Deborah Sartori

Wilfredo Leon (Perugia) contro il muro di Civitanova, Superlega 2021/2022 - Foto: Michele Benda/Legavolley

Inizia il conto alla rovescia per Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino, gara-5 delle semifinali dei Playoff di Superlega 2021/2022 di volley maschile. I cucinieri di Blengini, dopo due vittorie consecutive, tornano sul campo di casa per completare la rimonta e staccare il pass per la finale Scudetto davanti al proprio pubblico. Gli uomini di Lorenzetti però non vogliono sciupare la terza occasione e proveranno ad imporsi in trasferta nella gara decisiva. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 27 aprile all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

PLAYOFF, IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI

CALENDARIO COMPLETO SEMIFINALI: DATE, ORARI E TV

IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONANO I PLAYOFF

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF SCUDETTO

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma non è da escludere la diretta tv in chiaro su Rai Sport (palinsesto ancora non definito). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e la classifica aggiornata in tempo reale.