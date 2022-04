Volley, tabellone semifinali Playoff Superlega 2021/2022: gli accoppiamenti

by Deborah Sartori

Kazyiski (Trento) contro il muro di Perugia, volley maschile - Foto Lega Pallavolo Serie A

Il tabellone delle semifinali dei Playoff di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Dopo i quarti di finale, le quattro squadre ancora in gara si incontrano per proseguire la corsa verso lo Scudetto. Le serie di semifinale sono in programma tra il 14 e il 27 aprile al meglio delle cinque partite di andata e ritorno alternate, mentre le due vincitrici si giocheranno la finale tra l’1 e il 15 maggio. Di seguito, tutti gli accoppiamenti delle semifinali del campionato.

Sir Safety Conad Perugia/Top Volley Cisterna vs Leo Shoes PerkinElmer Modena/Allianz Milano

Lube Civitanova/Vero Volley Monza vs Itas Trentino/Gas Sales Blue Energy Piacenza