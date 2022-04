Volley, calendario semifinali Playoff Superlega 2021/2022: programma, date, orari e tv

by Deborah Sartori

Wilfredo Leon (Perugia) contro il muro di Civitanova, Superlega 2021/2022 - Foto: Michele Benda/Legavolley

Il calendario completo delle semifinali dei Playoff di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Superati i quarti di finale, le quattro squadre rimaste in gara si sfidano per accedere alla finalissima che assegnerà lo Scudetto. Le semifinali si svolgeranno al meglio delle cinque partite tra il 14 e il 27 aprile. Tutte le partite saranno visibili per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, con Rai Sport che trasmetterà in chiaro alcune sfide (palinsesto ancora da definire). Di seguito, il programma completo delle semifinali con date e orari di tutte le partite.

GARA-1

Mercoledì 13 aprile

Ore 20.30 Sir Safety Conad Perugia-Leo Shoes PerkinElmer Modena – Diretta Volleyballworld.tv

Giovedì 14 aprile

Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino – Diretta Volleyballworld.tv e Rai Sport

GARA-2

Domenica 17 aprile

Ore 18.00 Leo Shoes PerkinElmer Modena-Sir Safety Conad Perugia – Diretta Volleyballworld.tv e Rai Sport

Lunedì 18 aprile

Ore 18.00 Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova – Diretta Volleyballworld.tv

GARA-3

Mercoledì 20 aprile

Ore 20.30 Sir Safety Conad Perugia-Leo Shoes PerkinElmer Modena – Diretta Volleyballworld.tv e Rai Sport

Giovedì 21 aprile

Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino – Diretta Volleyballworld.tv

EVENTUALE GARA-4 (domenica 24 aprile ore 18.00)

Leo Shoes PerkinElmer Modena-Sir Safety Conad Perugia – Diretta Volleyballworld.tv

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova – Diretta Volleyballworld.tv

EVENTUALE GARA-5 (mercoledì 27 aprile ore 20.30)

Sir Safety Conad Perugia-Leo Shoes PerkinElmer Modena – Diretta Volleyballworld.tv

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino – Diretta Volleyballworld.tv