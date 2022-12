Tennis, Serie A1 2022: TC Sinalunga Siena campione d’Italia, sconfitto 4-1 il CT Palermo

Il Tennis Club Sinalunga Siena è campione d’Italia. Risultato notevole per i toscani, neopromossi in Serie A1 ma capaci di mettere le mani sullo scudetto già al primo anno. Sconfitto per 4-1 il Circolo Tennis Palermo sui campi in cemento indoor del Training Center del Circolo Stampa Sporting di Torino.

Sfida subito in discesa per il TC Sinalunga, trascinato da Marcello Serafini. Quest’ultimo, nel match tra numeri 3, ha battuto per 6-3 2-6 6-4 Gabriele Piraino. Omar Giacalone ha subito ristabilito la parità, liquidando con un doppio 6-4 Luca Vanni. A ridare il vantaggio a Siena ci ha pensato Matteo Gigante, bravo a prevalere sull’esperto Salvatore Caruso per 7-6(5) 6-3. Amaro per il CT Palermo anche l’ultimo singolare, con Albert Ramos-Vinolas che a sorpresa ha ceduto il passo a Jozef Kovalik per 6-3 6-4. Tale sfida si è ripetuta in doppio e l’esito non è cambiato. Kovalik e Gigante hanno infatti sconfitto in rimonta Giacalone/Ramos-Vinolas per 2-6 7-6(6) 10-5 dopo esser stati sotto di un set ed un break.