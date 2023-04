Juventus, idea Igor Tudor per l’eventuale dopo-Allegri

Igor Tudor potrebbe essere il nome forte per la panchina della Juventus, qualora Massimiliano Allegri lasciasse a fine stagione. L’indiscrezione di Tuttosport è stata rilanciata anche in Francia da L’Equipe, che sottolinea però come il tecnico croato potrebbe essere liberato dall’Olympique Marsiglia solo con il pagamento di un cospicuo indennizzo economico.

Tudor ha un passato juventino sia da giocatore che da collaboratore tecnico sotto la gestione Pirlo e rappresenta un profilo sicuramente apprezzato dai tifosi e dalla società bianconera. Allo stesso tempo il rapporto tra la Vecchia Signora e Allegri non sembra certo incrinato, quindi molto dipenderà anche dalla volontà del tecnico livornese.