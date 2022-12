Tabellino Milan-Lumezzane 3-2, amichevole invernale 2022

Il tabellino completo di Milan-Lumezzane 3-2. I ragazzi di Stefano Pioli rimangono molto impacciati e poco concreti, soprattutto in difesa. 2 gol per parte, firmate per il Milan Adli ed Alesi, e per il Lumezzane Spini e Mauri. Questo fino al minuto 78 di 80, con il rossoneri che grazie al giovane Eletu trovano il gol vittoria. C’è ancora tanto da lavorare in casa Milan.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

TABELLINO MILAN-LUMEZZANE 3-2

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu (41′ Mirante); Bakoune, Gabbia, Tomori (61′ Thiaw), Pobega (61′ Bozzolan); Tonali (61′ Eletu), Vranckx (61′ Foglio); Krunic (61′ Gala), Adli (61′ Alesi), Rebic (61′ Lazetic); Origi (61′ El Hilali). All.: Pioli

LUMEZZANE (4-3-1-2): Pisoni; Regazzetti, Tortelli, Tomas (41′ Pogliano), Parodi (41′ Rigo); Calì (41′ Mauri), Pesce (41′ Squarzoni), Poledri (41′ Forte); Spini (41′ Sperti); Parravicini (41′ Antonelli), Alessandro. All.: Franzini. All.: Franzini