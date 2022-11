Sci di fondo, finali sprint Ruka 2022 oggi in tv: orario e diretta streaming

Il programma, con l’orario e la diretta streaming delle sprint di Ruka 2022, valide per le Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Si torna in pista con la prima gara della nuova stagione sulle nevi finlandesi. Per l’Italia saranno al via Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Davide Graz, Caterina Ganz ed Anna Comarella. Appuntamento alle ore 10 con le qualificazioni e alle ore 12.30 con le fasi finali. Le gare verranno trasmesse in diretta streaming su Eurosport 1.

