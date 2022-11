LIVE – Sci di fondo, finali sprint Ruka 2022: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale delle sprint di Ruka 2022, valide per le Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Si torna in pista con la prima gara della nuova stagione sulle nevi finlandesi. Per l’Italia saranno al via Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Davide Graz, Caterina Ganz ed Anna Comarella. Appuntamento alle ore 12.30 con le fasi finali. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

14.05 – Klaebo vince la terza sprint di Ruka in carriera davanti ai compagni Northug e Giolberg

13.56 – Dahlqvist cade a pochi metri dalla vittoria! Primo successo in carriera per la svedese Ribom, secondo posto per Hagstroem e terzo posto per la norvegese Tiril Udnes Weng

13.46 – L’Italia si ferma in semifinale. Pellegrino è terzo, De Fabiani è quinto. Vince il francese Chappaz che se ne va in salita assieme a Golberg

13.43 – I due azzurri al via nella seconda semifinale maschile

13.35 – Hagstroem vince la seconda semifinale, in finale va anche la ceca Beranova e T. Weng e Joensuu, ripescate

13.29 – Rimonta di Ribom che vince la semifinale, bene anche Dahlqvist che batte sul traguardo T. Weng. Quarto posto per Joensuu

13.25 – Al via le semifinali femminili

13.22 – PELLEGRINO IN SEMIFINALE! L’azzurro domina l’ultima batteria. Qualificato anche il francese Chappaz

13.12 – DE FABIANI IN SEMIFINALE! L’azzurro chiude al secondo posto la sua batteria dietro a Taugboel

13.07 – Francesco De Fabiani nella terza batteria!

13.05 – Lo svedese Halfvarsson vince la seconda batteria su Northug

13.01 – Klaebo vince la prima batteria sul compagno Valnses

12.55 – Ora al via le batterie maschili

12.54 – La ceca Beranova vince l’ultima batteria e passa il turno insieme a Lotta Weng

12.49 – Karlsson vince la quarta batteria davanti a Hagstroem

12.43 – Tiril Udnes Weng vince la terza batteria, seconda Skistad

12.38 – La seconda batteria va alla svedese Dahlqvist che ha la meglio di pochissimo sulla finlandese Joensuu

12.35 – Prima la svedese Ribom davanti alla norvegese Stenseth

12.30 – Si parte con la batteria femminile

12.30 – Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale delle fasi finali delle sprint di Ruka 2022