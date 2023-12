Sci alpino, discesa maschile Bormio 2023: brutta caduta per Schwarz, arriva l’elicottero

Gara attualmente interrotta sulla Stelvio, dove era in corso la discesa libera maschile. Una brutta caduta per Marco Schwarz, che è finito nelle reti di protezione. Lo sciatore austriaco si è rialzato dopo qualche minuto, ma ha avuto bisogno dell’aiuto dei paramedici nel camminare a causa probabilmente di qualche problema al ginocchio. In questo momento sta arrivando anche l’elicottero per soccorrerlo. Si attendono altre notizie, ma un brutto infortunio rappresenterebbe davvero una disdetta per Schwarz, che era 2° nella classifica generale dietro Odermatt.