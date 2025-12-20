Bastoni lascia l’Inter in estate, pronto l’affondo della big europea: scelto come erede

In casa Inter si fanno le valutazioni ma Alessandro Bastoni potrebbe essere sacrificato nel corso della sessione di calciomercato estiva.

La sconfitta ai rigori in supercoppa italiana ha portato l’ennesima delusione in casa Inter. La formazione nerazzurra sembra essere la più forte da oltre un paio di anni ma allo stesso tempo continua a raccogliere delusioni, ko uno dopo l’altro e gare al di sotto delle aspettative. Se anche quest’anno il club finirà senza titoli importanti non è escluso l’addio di alcuni big della squadra ed uno su tutti resta sicuramente il centrale difensivo Alessandro Bastoni.

Mercato Inter, spunta il possibile addio per Bastoni

Bastoni ha sbagliato uno dei calci di rigore decisivi contro il Bologna e sembra vivere un momento no. In casa Inter c’è la sensazione che per una cifra congrua possa partire in estate ed ora anche in Inghilterra ci credono seriamente. Secondo quanto riporta TeamTalk il Liverpool segue con interesse la situazione di Bastoni e potrebbe preparare l’affondo in estate con il giocatore che viene visto come l’erede di Virgil Van Dijk, esperto capitano dei Reds.

Secondo il portale inglese Bastoni sta bene a Milano e con la maglia nerazzurra ma ha 26 anni e valuterebbe un’esperienza all’estero, specialmente in un top club. L’Inter fa le sue valutazioni ma c’è la sensazione che una grossa offerta potrebbe cambiare tutto e Bastoni potrebbe volare in Premier nei prossimi mesi.