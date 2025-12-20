Sportface TVOriginals
Serie A – La Juve vince il big match e avvicina la Roma, attacco giallorosso in crisi

Bella vittoria della Juve che vince un altro big match e avvicina i giallorossi in classifica. Ancora problemi offensivi per Gasperini.

L’anticipo serale del sedicesimo turno di serie A vede la bella e importante vittoria della Juve che batte per 2 a 1 la Roma e ottiene tre punti fondamentali nella corsa alla Champions. Con questo successo i bianconeri si portano ad un punto dalla Roma e accendono più che mai la lotta per l’obiettivo primario di questa stagione. Che Spalletti e la società non possono mancare. Tante belle notizie per Gasperini, molto meno per Gasperini.

Dybala delude ancora, la Roma cade e l’attacco non funziona. Nella Juve si sblocca Openda

La Roma prova a fare il gioco ed il possesso con un attacco con il falso Nueve, Soule e Pellegrini dietro Dybala ma alla fine è sempre la Juve più pericolosa ed è Svilar a salvare in almeno un paio di occasioni. Il portiere giallorosso non può nulla a fine tempo con Conceicao che sblocca il risultato e porta la Juve in vantaggio.

Nessun cambio all’intervallo ma triplice mossa dopo pochi minuto con Gasperini che cambia tutti e tre attaccanti, con Dybala ancora una volta questa volta piuttosto deludente ed anche l’altro ex Soulè piuttosto spento. La Juve fa il gioco e ottiene il raddoppio con Openda che si sblocca e di fatto chiude la gara. Da segnalare gli infortuni di Bremer e Conceicao nella Juve e di Bailey appena entrato nei giallorossi, la Roma ci prova e accorcia le distanze con Baldanzi, ma l’assalto finale non basta.

Ancora una volta i giallorossi vengono meno nel reparto offensivo e a gennaio serviranno probabilmente nuovi rinforzi sul mercato. Quasi tutte buone notizie per Spalletti eccetto gli infortuni che preoccupano in vista dei prossimi match. Staremo a vedere come andrà a finire.

