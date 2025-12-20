L’austriaca conquista la discesa valida per la Coppa del Mondo femminile. Podio completato da Weidle-Winkelmann e Vonn, bene le italiane con Pirovano, Goggia e Nicol Delago tra le prime dieci.
È Cornelia Huetter la vincitrice della discesa di Val d’Isère, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026. La sciatrice austriaca chiude con il tempo di 1’41″54, centrando la decima vittoria in carriera nel massimo circuito e la quinta in discesa.
Alle sue spalle si piazzano la tedesca Kiri Weidle-Winkelmann, distanziata di 26 centesimi, e la statunitense Lindsey Vonn, terza a 35 centesimi, protagonista di una prova solida sul tracciato francese.
Italia protagonista
Ottimi segnali arrivano dal gruppo azzurro, che piazza tre atlete nelle prime dieci. La migliore è Laura Pirovano, quinta a 41 centesimi dalla vincitrice, seguita da Sofia Goggia, ottava a 62 centesimi nonostante un rischio nel quarto settore, e da Nicol Delago, nona a 1″01.
Entrano in zona punti anche Elena Curtoni, 17ª, e Nadia Delago, 25ª. Fuori dai punti invece Roberta Melesi, Sara Thaler e Sara Allemand, rimaste più attardate.
Un risultato complessivamente positivo per la squadra italiana, che conferma competitività e profondità in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.
Ordine di arrivo – Discesa femminile Val d’Isère
Cornelia Huetter (AUT) 1’41″54
Kiri Weidle-Winkelmann (GER) +0″26
Lindsey Vonn (USA) +0″35
Ilke Stuhec (SLO) +0″39
Laura Pirovano (ITA) +0″41
Ester Ledecka (CZE) +0″46
Breezy Johnson (USA) +0″61
Sofia Goggia (ITA) +0″62
Nicol Delago (ITA) +1″01
Emma Aicher (GER) +1″23
Elena Curtoni (ITA) +1″66
Nadia Delago (ITA) +2″13
Roberta Melesi (ITA) +3″13
Sara Thaler (ITA) +3″82
Sara Allemand (ITA) +4″47