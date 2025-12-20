Sportface TVOriginals
Sci Alpino

Huetter trionfa a Val d’Isère, Pirovano quinta: tre azzurre in top ten

Franz Monaco
-
Sci Alpino Sun Valley FIS Ski World Cup Finals
Mar 23, 2025; Sun Valley, ID, USA; Laura Pirovano of Italy during the women's Super G alpine skiing race in the 2025 FIS Ski World Cup at Sun Valley. Mandatory Credit: Christopher Creveling-Imagn Images/Sipa USA

L’austriaca conquista la discesa valida per la Coppa del Mondo femminile. Podio completato da Weidle-Winkelmann e Vonn, bene le italiane con Pirovano, Goggia e Nicol Delago tra le prime dieci.

È Cornelia Huetter la vincitrice della discesa di Val d’Isère, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026. La sciatrice austriaca chiude con il tempo di 1’41″54, centrando la decima vittoria in carriera nel massimo circuito e la quinta in discesa.

Alle sue spalle si piazzano la tedesca Kiri Weidle-Winkelmann, distanziata di 26 centesimi, e la statunitense Lindsey Vonn, terza a 35 centesimi, protagonista di una prova solida sul tracciato francese.

Italia protagonista

Ottimi segnali arrivano dal gruppo azzurro, che piazza tre atlete nelle prime dieci. La migliore è Laura Pirovano, quinta a 41 centesimi dalla vincitrice, seguita da Sofia Goggia, ottava a 62 centesimi nonostante un rischio nel quarto settore, e da Nicol Delago, nona a 1″01.

Entrano in zona punti anche Elena Curtoni, 17ª, e Nadia Delago, 25ª. Fuori dai punti invece Roberta Melesi, Sara Thaler e Sara Allemand, rimaste più attardate.

Un risultato complessivamente positivo per la squadra italiana, che conferma competitività e profondità in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.

Ordine di arrivo – Discesa femminile Val d’Isère

  1. Cornelia Huetter (AUT) 1’41″54

  2. Kiri Weidle-Winkelmann (GER) +0″26

  3. Lindsey Vonn (USA) +0″35

  4. Ilke Stuhec (SLO) +0″39

  5. Laura Pirovano (ITA) +0″41

  6. Ester Ledecka (CZE) +0″46

  7. Breezy Johnson (USA) +0″61

  8. Sofia Goggia (ITA) +0″62

  9. Nicol Delago (ITA) +1″01

  10. Emma Aicher (GER) +1″23

  11. Elena Curtoni (ITA) +1″66

  12. Nadia Delago (ITA) +2″13

  13. Roberta Melesi (ITA) +3″13

  14. Sara Thaler (ITA) +3″82

  15. Sara Allemand (ITA) +4″47

