Val Gardena, Franjo von Allmen trionfa in discesa libera: Schieder torna sul podio

Lo svizzero batte Odermatt sulla Saslong, terzo posto per l’azzurro Florian Schieder. Bene l’Italia con Paris, Casse e Franzoni tutti a punti.
È Franjo von Allmen il vincitore della discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino in Val Gardena. Sulla pista Saslong lo svizzero si impone con il tempo di 1’58″67, precedendo il connazionale Marco Odermatt di 30 centesimi.
Sul terzo gradino del podio sale Florian Schieder, che torna tra i migliori dopo quasi due anni dall’ultima apparizione in top three. L’azzurro paga 98 centesimi dal vincitore, ma firma una prova solida e di grande spessore tecnico.
Prestazione complessivamente positiva per tutta la squadra italiana. Dominik Paris chiude sesto a 1″11, seguito da Mattia Casse ottavo a 1″20 e da Giovanni Franzoni, dodicesimo a 1″72. A punti anche Benjamin Jacques Alliod, ventesimo a 1″98.
Più lontani Max Perathoner, 44°, e Christof Innerhofer, 52° dopo una gara fortemente compromessa da un’uscita di linea. Non ha invece concluso la prova Marco Abruzzese.
Ordine di arrivo – Discesa libera Val Gardena
-
Franjo von Allmen (Sui) 1’58″67
-
Marco Odermatt (Sui) +0″30
-
Florian Schieder (Ita) +0″98
-
Nils Alphand (Fra) +1″00
-
Alexis Monney (Sui) +1″04
-
Dominik Paris (Ita) +1″11
-
Niels Hintermann (Sui) +1″12
-
Mattia Casse (Ita) +1″20
-
Adrien Theaux (Fra) +1″29
-
Elian Lehto (Fin) +1″47
-
Giovanni Franzoni (Ita) +1″72
-
Benjamin Jacques Alliod (Ita) +1″98
-
Max Perathoner (Ita) +2″87
-
Christof Innerhofer (Ita) +5″34