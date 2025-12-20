Val Gardena, Franjo von Allmen trionfa in discesa libera: Schieder torna sul podio

Lo svizzero batte Odermatt sulla Saslong, terzo posto per l’azzurro Florian Schieder. Bene l’Italia con Paris, Casse e Franzoni tutti a punti.

È Franjo von Allmen il vincitore della discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino in Val Gardena. Sulla pista Saslong lo svizzero si impone con il tempo di 1’58″67, precedendo il connazionale Marco Odermatt di 30 centesimi.

