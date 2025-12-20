Serie A – Lazio-Cremonese 0-0, chance sprecata per Sarri. Lontana la zona Europa

Finisce in parità il primo match di giornata tra Lazio e Cremonese con i biancocelesti che sprecano una chance di rientrare nella corsa Europa.

Il primo match di questa giornata di campionato di serie A tra Lazio e Cremonese finisce a reti bianche. I padroni di casa sprecano la possibilità di rientrare in zona Europa in un turno dove quasi tutte le big hanno frenato. La Cremonese ottiene un punto prezioso e dimostra senza dubbio di essere una delle rivelazioni di questo campionato di serie A.

Lazio piena di assenti, nel finale Ceccherini salva il risultato

La Lazio aveva una grande opportunità ma tanti assenti hanno senza dubbio condizionato la sfida. I padroni di casa soffrono e creano piuttosto poco ed anzi è la Cremonese a sfiorare il vantaggio prima con Vardy e poi con Bonazzoli e mostra grandi cose. La Lazio ci prova solo con la grinta ma fatica molto a creare, si sentono davvero tante assenze a centrocampo.

Nel secondo tempo la Lazio ci prova, assalto finale nella ripresa e nel finale hanno una grossa chance con prima Pezzella e poi Ceccherini che commettono fallo e fermano un contropiede con i biancocelesti che sarebbero stati in porta. L’arbitro è costretto a cacciare Ceccherini ma la punizione di Cataldi colpisce l’esterno della rete. Finisce 0 a 0 ed un nuovo rammarico per la squadra capitolina.