Rossi-Marquez, abbraccio e pace: l’annuncio sorprende la MotoGP

Una pace tra Valentino Rossi e Marc Marquez è ancora possibile e potrebbe mancare poco alla riconciliazione. Un uomo che li conosce bene parla del retroscena.

Anche quest’anno, benché le loro faide incredibili in pista siano lontane di 10 anni, la rivalità senza fine tra Valentino Rossi e Marc Marquez ha continuato a far parlare moltissimo i tifosi. I due piloti hanno sempre modo di incrociarsi e cosa più importante, quando si presentano nel paddock l’uno per guidare il suo team personale, l’altro per correre, sono esposti a complimenti ed insulti dei tifosi.

Vari episodi quest’anno non hanno fatto che buttare carburante sul fuoco dell’antipatia tra i due, mai nascosta da quel GP di Sepang che 10 anni fa diede vita a tutto questo polverone mediatico. Marquez e Rossi che si ignorano dopo essersi palesemente visti nel backstage del GP in Austria – Marc ha giurato di non averlo notato ma le telecamere dicono altro – i fischi a Marc stesso durante la tappa italiana del mondiale, zittiti da un furioso Tardozzi.

Come se non bastasse, entrambi i piloti in podcast ed interviste sono stati spesso costretti a tornare sull’argomento che, come è facile immaginare, resta quello che interessa di più milioni di internauti. Ma tra i due atleti è davvero possibile una pace in un futuro non troppo lontano? O dovremo rassegnarci a vedere due dei più grandi atleti degli ultimi 20 anni ai ferri corti per sempre?

Marquez e Rossi e l’armistizio, perché si e perché no

Chi conosce entrambi gli atleti ha parlato più volte della possibilità di una tregua tra i due, almeno per lo sport, se non per trovare un po’ di pace interiore. Carlo Pernat per esempio tempo fa aveva detto – parafrasando leggermente – che vedeva come più probabile una testata di Rossi a Marquez, piuttosto che una stretta di mano. E poi, ha parlato il leggendario Claudio Costa, meglio noto come Dottor Costa.

Costa è stato intervistato da Mowag e ha parlato chiaramente dell’argomento, quando gli è stato chiesto: “La verità è che è il sogno di tutti, anche il mio, perché il perdono è l’esercizio più alto dell’animo umano. Sicuramente la mia storia racconta che credo nei miracoli, ma mi viene da dire, in questo caso, che credo solo nei miracoli possibili”, inizia con l’intervistatore il famoso medico.

Per il medico, la pace non è del tutto da escludere. Ma non a breve termine, le ferite sono ancora troppo profonde: “Spero che possano un giorno chiarirsi e abbracciarsi, ma per ora è utopia. Non credo che succederà a breve. I piloti sono tanto veloci in pista quanto particolari fuori dalla pista: hanno i loro tempi”, afferma il dottore dei piloti della MotoGP. Il Natale, insomma, non porterà pace ai due atleti. Non tra loro.