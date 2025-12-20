Addio Bisseck, esce la verità che spiazza Chivu: lo ha ammesso lui stesso

Forti dubbi sulla permanenza di Yann Bisseck: la verità ora è emersa e l’Inter dovrà iniziarci a fare i conti

Archiviato l’impegno in Supercoppa italiana contro il Bologna, l’Inter deve ora fare i conti non solo con il mercato in entrata, ma anche con quello in uscita. Secondo le ultime indiscrezioni, uno dei possibili partenti potrebbe essere il difensore tedesco Yann Bisseck.

Il classe 2000, nonostante lo scorso anno sia stato protagonista sotto la guida di Simone Inzaghi, ha poi vissuto un periodo di rendimento altalenante che ha messo in discussione il suo futuro in nerazzurro. Le sue qualità, però, non sono mai passate inosservate: in passato anche il Crystal Palace aveva manifestato un forte interesse, arrivando a mettere sul piatto un’offerta da circa 32 milioni di euro, prontamente rifiutata dallo stesso difensore, deciso a proseguire la sua avventura all’Inter.

Negli ultimi mesi, tuttavia, le prestazioni non sempre convincenti hanno acceso qualche interrogativo sulla sua permanenza, portando il club a valutare con attenzione l’ipotesi di una cessione nelle prossime sessioni di mercato. Attorno al numero 31 nerazzurro sono così nate nuove indiscrezioni, ma una verità spiazzante è finalmente emersa.

Inter, la verità su Bisseck è emersa: Chivu non può nulla

Sul suo futuro a fare chiarezza è stato lo stesso Bisseck, rilasciando alcune dichiarazioni e facendo chiarezza sulle voci di un possibile addio. In una lunga intervista a Sport1, il difensore ha ripercorso il suo cammino all’Inter, soffermandosi anche sugli errori che lo avevano messo nel mirino, soprattutto a inizio stagione.

Nonostante le critiche, il tedesco non ha mai perso fiducia, riuscendo progressivamente a ritagliarsi sempre più spazio nello scacchiere di Cristian Chivu. Bisseck ha sottolineato di credere fortemente nel proprio futuro in nerazzurro, con l’obiettivo di giocare con continuità anche per conquistare un ruolo in nazionale. Oggi si dice in ottima forma fisica, attento al lavoro quotidiano e, soprattutto, mentalmente più motivato che mai.

“Ero stato davvero bravo la stagione precedente e avevo giocato molto. Quando arriva un nuovo allenatore, sei naturalmente più motivato, ma come sapete, ho avuto la sfortuna di infortunarmi nella finale di Champions. Di conseguenza, non potuto partecipare alla maggior parte della preparazione pre-campionato. Ho iniziato un po’ indietro con il nuovo allenatore. Ma ora sono tornato a pieno titolo in squadra, ho avuto molto tempo a disposizione e sento la fiducia dell’allenatore. Ma stiamo parlando anche dell’Inter: abbiamo un gran numero di difensori di alto livello”, ha sottolineato il difensore.

E sul suo possibile addio all’Inter, Bisseck ha dichiarato: “Quando salti qualche partita, le voci iniziano a circolare molto rapidamente. Fa parte del gioco. Non ho mai preso seriamente in considerazione un trasferimento.”

Le sue parole hanno affrontato anche le difficoltà vissute a inizio stagione, mettendo in evidenza grande onestà e maturità. Dichiarazioni che, di fatto, sembrano zittire le voci su un possibile addio all’Inter e rafforzano l’idea di un difensore determinato a restare e a imporsi definitivamente in nerazzurro.