Hamilton abbattuto, è tutto vero: la sentenza sciocca la Formula Uno

Lewis Hamilton continua ad essere sotto attacco per la sua situazione in Formula Uno. Ma ora anche le sue vittorie sono nel mirino.

L’ultima stagione in casa Ferrari è stata piuttosto deludente, specialmente per il pluricampione britannico Lewis Hamilton. Il pilota di Formula Uno era uno degli uomini più attesi ma la sua stagione è stata a dir poco disastrosa e Sir Lewis ha fatto peggio a Maranello del suo compagno di squadra Charles Leclerc; nello specifico Hamilton ha più volte sottolineato che questa è stata la sua peggior stagione di sempre da quando guida.

Formula Uno, Villeneuve netto su Hamilton

Quando ci troviamo in Formula Uno spesso si discute su quanti siano i meriti del pilota e quanto siano invece della vettura. Nel corso di un’intervista ad High Performance l’ex campione del mondo Jacques Villeneuve ha avuto parole molto dure su Hamilton e dichiarazioni che sicuramente lasciano di sasso gli appassionati e non tutti sono appassionati. Il pilota ha sottolineato: “La Mercedes era nettamente avanti ed i suoi Mondiali non sono stati difficili da vincere, anzi. La vera sfida era con i compagni di squadra e l’unica vera volta che ha lottato era contro Nico Rosberg e l’ha persa”.

Parlando della lotta per il titolo Verstappen ha chiarito: “Sembra che si sia abituato agli anni facili, ma rimettere in moto un diesel è difficile, specialmente se tu rallenti. Ma una volta che pensi di essere intoccabile, rallenti”.