Pagelle Sassuolo-Bologna 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Sassuolo-Bologna, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Al Mapei Stadium ottima partenza dei padroni di casa che sbloccano il risultato con un gran gol di Domenico Berardi che batte Skorupski. La reazione degli ospiti non si fa attendere grazie ad un bel gol di Dominguez che, sul finire del primo tempo, sigla la rete dell’1-1. Nella seconda frazione di gioco poche occasioni e poco gioco con entrambe le squadre che non riescono a trovare il guizzo vincente che vale tre punti. Un punto per parte: il Bologna sale a 46, il Sassuolo a 44.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 5.5, Ruan 6.5 (37’st Ferrari sv), Erlic 6, Rogerio 6; Frattesi 6 (31’st Thorstvedt 6), Lopez 6, Henrique 5.5 (21’st Harroui 6); Berardi 7, Defrel 6.5 (31’st Alvarez 6), Bajrami 5.5 (21’st Lauriente 6). In panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Muldur, Romagna, Obiang, Ceide. Allenatore: Dionisi 6.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5.5; Posch 5.5, Bonifazi 6, Lucumi 5.5, Cambiaso 6; Schouten 6, Dominguez 7 (32’st Moro 6); Orsolini 5.5 (23’st Arnautovic 6), Ferguson 5.5 (40’st Medel sv), Aebischer 5.5; Barrow 6. In panchina: Bardi, Ravaglia, Lykogiannis, Pyyhtia, Sosa, De Silvestri, Zirkzee. Allenatore: Motta 6.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno 5.5.

RETI: 15’pt Berardi, 43’pt Dominguez.

NOTE: serata serena, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: Posch, Lopez.

Angoli 4-4.

Recupero: 0, 3′.