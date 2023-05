NBA Playoffs 2023, Butler domina e Walker è l’eroe che non ti aspetti: Miami e Lakers salgono sul 3-1

Nottata importante per i playoffs NBA, con i Miami Heat e i Los Angeles Lakers che si portano avanti 3-1 nelle rispettive serie. In Florida continuano le dominanti prestazioni di Jimmy Butler, che nonostante la distorsione alla caviglia patita in gara-1 guida i suoi verso il successo per 109-101. Solita performance tout-court per l’asso degli Heat, in grado di collezionare oltre ai 27 punti anche 6 rimbalzi, 10 assist, 2 rubate e 2 stoppate. Miami ha trovato l’apporto importante anche di Adebayo (23 punti, 13 rimbalzi) e Strus, come sempre in grado di allargare il campo in questa serie grazie alla sua pericolosità dall’arco.

Bene anche Lowry dalla panchina, mentre per i Knicks troppo solo il terzetto Brunson-Barrett-Randle, unici in doppia cifra. Pesante anche l’assenza di Quickley, che garantiva punti come sesto uomo ma costretto a rimanere fuori dopo l’infortunio di gara-3. Ora ci si sposta nuovamente a New York per il quinto atto, con i Knicks spalle al muro.

E nella medesima situazione si ritrovano anche i Golden State Warriors, che cedono la seconda partita consecutiva a Los Angeles. Come prevedibile, a differenza di quanto accaduto in gara-3, questa volta l’equilibrio regna sovrano e si decide tutto nei minuti finali. In realtà i campioni in carica sono anche andati avanti di 12 nel terzo quarto, ma i Lakers un po’ alla volta sono riusciti a ricucire lo strappo.

Poi, nell’ultimo periodo sale in cattedra l’eroe che non ti aspetti. Lonnie Walker IV, che nelle prime due partite della serie era addirittura fuori dalle rotazioni, mette un canestro dopo l’altro: sono 15 i punti per lui nel quarto decisivo contro i 17 totali di Golden State. Curry nel finale sbaglia un paio di triple per il pareggio, ma nonostante la cattiva prestazione al tiro (12/30 dal campo) ha fornito un’enorme prestazione, condita da 10 rimbalzi e 14 assist. Per i Lakers in tre scollinano i venti punti: LeBron James a quota 27, Anthony Davis a 23 e infine Austin Reaves con 21.