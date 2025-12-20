Ramsau, Låte al comando nella Gundersen femminile: Rettenegger guida la prova maschile

La norvegese domina il salto e parte favorita nel fondo, mentre l’austriaco Rettenegger è leader tra gli uomini. Dejori miglior azzurra nella gara femminile.

È Ingrid Låte a prendersi la scena sul trampolino HS98 di Ramsau, in Austria, nel secondo e conclusivo atto della tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica femminile. La norvegese si conferma davanti a tutte grazie a un salto da 140,3 punti, che le consente di affrontare la 5 chilometri di sci di fondo con un margine importante sulle avversarie.

Låte scatterà infatti con 1’06 di vantaggio sulla statunitense Alexa Brabec, mentre alle loro spalle proveranno a rientrare l’austriaca Katharina Gruber (+1’06), la tedesca Nathalie Armbruster (+1’17), la finlandese Heta Hirvonen (+1’18) e soprattutto la norvegese Ida Marie Hagen, distante 1’19 dalla vetta.

In casa azzurra, la migliore sul trampolino è Daniela Dejori, che chiude con il 22° punteggio e un ritardo di 3’14 dalla testa. Più indietro Greta Pinzani e Veronica Gianmoena, appaiate al 27° posto con un gap di 3’55. La frazione di sci di fondo prenderà il via alle 15:30.

Gundersen maschile: Rettenegger davanti a tutti

Al maschile, è il padrone di casa Thomas Rettenegger a guidare la classifica provvisoria della Gundersen. Sullo stesso trampolino HS98, l’austriaco vola al comando con 138,8 punti, costruendosi un margine di 48 secondi sul finlandese Ilkka Herola e di 49 sul connazionale Paul Walcher.

Quarta posizione per il leader della classifica generale Johannes Lamparter, che paga 56 secondi dalla vetta. Tra gli italiani, dopo la buona prova nella mass start di ieri, Samuel Costa si conferma il migliore: è 32° a 1’54 dal comando. Più staccati Alessandro Pittin (+2’39), Domenico Mariotti (+2’58) e Aaron Kostner (+3’12).

La prova di 10 chilometri a tecnica libera scatterà alle 14:45, con la lotta per il successo ancora apertissima.