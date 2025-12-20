Sport in tv oggi (sabato 20 Dicembre 2025): calcio e non solo, ecco il programma con gli eventi

Un programma molto ricco quello dello sport in tv in data odierna. Torna il campionato ma ci sono tanti impegni davvero all’orizzonte.
Nella giornata odierna si terranno diversi eventi e c’è un palinsesto con tanto sport in tv e diversi programmi molto interessanti all’orizzonte. Dopo la supercoppa (la finale si terrà lunedi) è tempo anche di campionato, torna la serie A, ma anche categorie minori e campionati stranieri con tanto tanto calcio.
Sport in tv, ecco il programma odierno
Calcio ma non solo, proseguiranno le NextGen di tennis e sempre particolare attenzione a tutti gli sport invernali, ecco cosa c’è nello specifico e spazio anche al volley, sia maschile che femminile. Ecco il programma di sabato 20 Dicembre con lo sport in tv:
06.00 GOLF (DP World Tour) – AfrAsia Bank Mauritius Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.00)
07.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile/femminile a Secret Garden (diretta streaming su Discovery+)
08.30 COMBINATA NORDICA – Gundersen femminile a Ramsau, HS98 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
09.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Sigulda (diretta streaming sul canale di IBSF)
09.15 COMBINATA NORDICA – Gundersen maschile a Ramsau, HS98 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
09.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Davos, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)
10.00 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Juniores donne ad Anversa (non è prevista diretta tv/streaming)
10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile in Val d’Isere (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
11.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile in Val Gardena (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
12.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a San Candido, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)
12.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Engelberg, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)
12.00 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Juniores uomini ad Anversa (non è prevista diretta tv/streaming)
12.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile ad Annecy (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
12.30 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, ottavi di finale) – Napoli-Sassuolo (non è prevista diretta tv/streaming)
12.30 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, ottavi di finale) – Ternana-Como (non è prevista diretta tv/streaming)
12.30 PALLANUOTO FEMMINILE (EuroCup) – Zodiac-Plebiscito Padova (diretta streaming su European Aquatics Tv)
12.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani Assoluti) – Free dance juniores a Bergamo (diretta streaming su FISG Tv)
13.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Sigulda (diretta streaming sul canale di IBSF)
13.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Engelberg, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.30 TENNIS – World Tennis League, finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
13.40 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara elite femminile ad Anversa (diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 1)
13.40 FRECCETTE – Mondiali (diretta streaming su DAZN)
13.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani Assoluti) – Free dance a Bergamo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Davos, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)
14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Oviedo-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)
14.00 SNOOKER – Scottish Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
14.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Dolomiti Bellunesi (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Carpi-Guidonia (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Arezzo (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Salernitana-Foggia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Picerno (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)
14.30 RUGBY (Coppa Italia, quarti di finale) – Due partite: Colorno-Fiamme Oro, Vicenza-Viadana (non è prevista diretta tv/streaming)
14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile ad Annecy (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
14.45 COMBINATA NORDICA – Gundersen maschile a Ramsau, 10 km (diretta streaming su Discovery+)
14.45 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile/femminile a Lake Placid, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
15.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Zebre (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie B) – Cesena-Juve Stabia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Spezia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Venezia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Monza-Carrarese (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Padova-Sampdoria (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 GOLF (PGA Tour) – PGA Tour Champions, seconda giornata (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 19.00)
15.10 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara elite maschile ad Anversa (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.25; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)
15.25 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani Assoluti) – Free skating femminile a Bergamo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.30 COMBINATA NORDICA – Gundersen femminile a Ramsau, 5 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Amburgo-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su NOW)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Augsburg-Werder Brema, Colonia-Union Berlino, Stoccarda-Hoffenheim, Wolfsburg-Friburgo (non è prevista diretta tv/streaming)
15.30 CALCIO (Coppa di Francia, 32mi di finale) – Lusitanos-Lilla (diretta streaming su Como Tv)
16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Engelberg, finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Burnley (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Sunderland (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-West Ham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Brentford (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)
16.00 BOXE – WBC Boxing Grand Prix, finali (diretta streaming su DAZN)
16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)
16.25 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile/femminile a Lake Placid, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
16.30 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Albatro-Cologne, Cassano-Fasano, Pressano-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)
17.00 TENNIS – Next Gen ATP Finals, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
17.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Sigulda (diretta streaming sul canale di IBSF)
17.00 VOLLEY (Serie A2) – Siena-Porto Viro (diretta streaming su DAZN)
17.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Sharks-Bulls (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.15 CALCIO (Serie B) – Avellino-Palermo (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Renate (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Livorno-Pontedera (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Sambenedettese-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)
17.45 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Lokomotiva Zagabria (diretta streaming su Como Tv)
17.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani Assoluti) – Free skating coppie a Bergamo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Lake Placid, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
18.00 CALCIO (Serie A) – Lazio-Cremonese (diretta streaming su DAZN)
18.00 CALCIO (Coppa di Francia, 32mi di finale) – Lione La Duchere-Tolosa (diretta streaming su Como Tv)
18.00 VOLLEY (Superlega) – Piacenza-Verona (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Chiaravalle-Brixen, Conversano-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Alaves (diretta streaming su DAZN)
18.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: New York Rangers-Philadelphia Flyers, Washington Capitals-Detroit Red Wings (diretta streaming su DAZN)
18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (EuroCup) – Trieste-Catalunya (diretta streaming su European Aquatics Tv)
18.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani Assoluti) – Free skating maschile a Bergamo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
19.00 VOLLEY (Mondiale per Club, semifinale) – Zawiercie-Osaka Bluteton (diretta streaming su VBTV, DAZN)
19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Merano-Cingoli, Trieste-Bolzano (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.25 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Lake Placid, seconda manche (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, canale di FIL Luge, DAZN)
19.30 CALCIO (Serie B) – Pescara-Reggiana (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
19.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-Conegliano (diretta streaming su VBTV, DAZN)
20.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Copper Mountain (diretta streaming su Discovery+)
20.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Chieri (diretta streaming su VBTV, DAZN)
20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – NEC Nijmegen-Ajax (diretta streaming su Como Tv)
20.00 BASKET (Serie A) – Cantù-Olimpia Milano (diretta streaming su LBA Tv)
20.00 SNOOKER – Scottish Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Busto Arsizio-Novara (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Quattro partite: Monviso-Macerata, Perugia-Scandicci, Firenze-Vallefoglia, San Giovanni in Marignano-Bergamo (diretta streaming su VBTV)
20.45 CALCIO (Serie A) – Juventus-Roma (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
20.45 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Mixed doubles a Lake Placid (diretta streaming sul canale di FIL Luge)
21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Siviglia (diretta streaming su DAZN)
21.00 CALCIO (Coppa di Francia, 32mi di finale) – Fontenay-PSG (diretta streaming su Como Tv)
21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: Minnesota Wild-Edmonton Oilers, Ottawa Senators-Chicago Blackhawks (diretta streaming su DAZN)