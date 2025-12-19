Curatoli a SportFace: “Il mio idolo sportivo è Francesco Totti”

Dopo l’oro conquistato ai Mondiali di Tblisi, Luca Curatoli tiene alta la guardia verso i prossimi obiettivi, con le Olimpiadi di Los Angeles sempre più vicine. A margine della presentazione del progetto Ecoblade di Federscherma, Sportface gli ha posto quattro domande.

Quattro domande con…Luca Curatoli

Ecoblade è il progetto della Federazione che mira a dare nuova vita alle lame spezzate in acciaio maraging, che opportunamente lavorate, potranno essere riciclate ed utilizzate per la creazione di barre di acciaio inossidabile ed i proventi saranno destinati alle società schermistiche italiane.

Un momento di difficoltà che si trasforma in nuove opportunità: una vera e propria istantanea di ciò che anche lo sport può insegnare. Lo sa bene anche Luca Curatoli, medaglia d’argento a squadre nella sciabola alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

– Hai detto di aver dormito con la medaglia vinta a Tokyo. C’è ancora spazio nel letto?

“Lo spazio per dormire con le medaglie non è mai abbastanza, spero di essere costretto a comprare un letto sempre più grande per poterle contenere tutte. La voglia di vincere è sempre la stessa, speriamo che ulteriori possano realizzarsi“.

– Qual è il modello sportivo a cui ti sei sempre ispirato?

“Io ho un grande modello sportivo che è quello di Francesco Totti, lasciando stare la sua forza sul campo da calcio, a me è sempre piaciuto il suo modo di stare fuori dal campo, ovverso scherzoso, il non prendersi troppo sul serio, ed è un qualcosa che ho provato a portare anche durante le mie gare per sdrammatizzare un po’ la situazione“.

– Ecoblade dona nuova vita alle lame spezzate. C’è stato un momento in cui è iniziata una nuova vita per te?

“La nuova vita per me non è ancora cominciata, sto vivendo anni fantastici, ricchi di successi, ma che non devono finire, la nuova vita sarà foraggiata da tante medaglie, che devono continuare ad arrivare“.

– Da grande cosa vuole fare Luca Curatoli?

“Da grande ho tanti sogni, la mia strada non è ancora ben delineata, sto per laurearmi in Giurisprudenza alla LUISS, vorrei ridare qualcosa al mondo sportivo, che mi ha dato tanto e quindi vorrei poter restituire qualcosa“.